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Cronaca

Come disfarsi correttamente dei rifiuti, al via nuova campagna di Aamps e Comune

Cronaca

12 Giugno 2026

Come disfarsi correttamente dei rifiuti, al via nuova campagna di Aamps e Comune

Livorno 12 giugno 2026 Come disfarsi correttamente dei rifiuti, al via nuova campagna di Aamps e Comune

Al via la nuova campagna di sensibilizzazione che il Comune di Livorno e AAMPS/Retiambiente rivolgono ai cittadini livornesi

“Teniamo in circolo la città” è il titolo della nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto conferimento che il Comune di Livorno e AAMPS/Retiambiente hanno lanciato questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Civico. Presenti il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessora con deleghe alla Gestione dei rifiuti e igiene ambientale Giovanna Cepparello, e Aldo Iacomelli Amministratore dell’azienda.

A partire dalle prossime settimane i livornesi troveranno nelle cassette della posta una busta contenente le migliori pratiche per gestire i rifiuti prodotti nelle rispettive abitazioni e il calendario di raccolta relativo al quartiere di appartenenza che non cambia rispetto all’attuale ma è bene avere disponibile anche in formato cartaceo per ricordarsi i giorni e gli orari di esposizione dei sacchi/contenitori. Tutto il materiale informativo sarà comunque disponibile anche online e facilmente consultabile dal sito internet dell’azienda che è stato rinnovato nella forma e nei contenuti e dove è ben visibile il nuovo logo in colore amaranto dove campeggia il pentagono del Buontalenti in qualità di simbolo della città.

“AAMPS/Retiambiente è un’azienda in salute che sa rinnovarsi – commenta il Sindaco Salvetti. Grazie all’impegno quotidiano dei suoi lavoratori riesce ad erogare servizi efficaci ed efficienti che permettono ai livornesi di disfarsi correttamente dei rifiuti e, allo stesso tempo, mantenere le strade e le piazze pulite. Questa nuova campagna informativa ci permette di consolidare il patto stipulato con i cittadini nell’ottica di contribuire, ognuno per la propria parte, a mantenere il nostro territorio curato per i cittadini stessi ma anche appetibile per i turisti. Mi piace ricordare che Livorno è una città pulita grazie ai lavoratori dedicati e alla maggior parte dei livornesi. È una città che però viene sporcata da una minoranza che contiamo di sensibilizzare ulteriormente”.

“La gestione dei rifiuti – aggiunge l’assessora Cepparello – è da sempre un argomento ‘caldo’ che appassiona. Ne sono una riprova i tanti atti formali prodotti anche recentemente dalla pubblica amministrazione così come le segnalazioni registrate dai nostri uffici e da quelli dell’azienda. Siamo felici di investire risorse in campagne di comunicazione come questa per informare e sensibilizzare i cittadini, confermando che gli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente proseguiranno nelle attività di controllo del territorio per individuare ed eventualmente sanzionare chi causa scempi ambientali supportando la Polizia Municipale in un lavoro di squadra minuzioso che continueremo a portare avanti per la salvaguardia di tutto il territorio”.

“Il miglior rifiuto è quello che non produciamo – afferma l’Amministratore Iacomelli. Per questo lo sforzo che avviamo nell’entrare in contatto diretto con circa 80mila famiglie punta anche a ricordare la necessità di adoperarsi per consumare meno e differenziare di più andando così a ridurre drasticamente la produzione delle frazioni cosiddette residue. Chiediamo la consueta collaborazione dei cittadini e, allo stesso tempo, continuiamo ad essere impegnati nell’erogazione di servizi di raccolta e pulizia che auspichiamo siano sempre più apprezzati. Anche sul versante impiantistico stiamo producendo degli sforzi significativi che, nel breve periodo, ci porteranno ad avere una gestione dei rifiuti ancora più oculata. In questa direzione non solo ci avvarremo dell’entrata in funzione dell’impianto fanghi-forsu per il trattamento dei rifiuti organici prodotti dai livornesi ma apriremo anche due nuovi centri di raccolta in Via delle Corallaie e in Via Impastato, in aggiunta alla struttura già esistente in Via Cattaneo, per dare ai cittadini la possibilità di disfarsi rapidamente di una moltitudine di rifiuti differenziabili”.