Come ispezionare i freni

6 Aprile 2021

Come ispezionare i freni

Su numerosi veicoli, è possibile vedere le pastiglie dei freni attraverso le aperture della ruota. Per verificare l’esistenza delle pastiglie dei freni, è necessario decidere il loro spessore. Potrebbe essere necessaria una lampada elettrica per dare un’occhiata decente alla pastiglia del freno. Nel caso in cui i cuscinetti appaiono leggeri, sotto 1/4″, potrebbe essere un’occasione ideale per farli sostituire.

Su alcune pastiglie dei freni, si può vedere un indicatore di usura che si apre lungo il punto focale della pastiglia. Nel caso in cui lo spazio non ci sia più o sia poco visibile, è l’occasione ideale per nuovi cuscini per i freni. Oltre ad essere evidente, il puntatore di usura può anche innescare diverse ammonizioni. Su alcuni veicoli, una luce di avvertimento sul cruscotto viene messa in atto quando le pastiglie si sono consumate a un livello base, mentre diversi veicoli fanno un chiassoso stridore per avvertire il conducente che le pastiglie dei freni devono evolversi.



Componenti delle pastiglie dei freni:

La pastiglia del freno è composta principalmente da tre parti, vale a dire:

Piastra posteriore

Lining substrate

Miscela di rivestimento d’attrito

Funzionamento delle pastiglie dei freni:

Il meccanismo di frenata consiste in una progressione di componenti che servono a garantire che, quando si schiaccia il pedale del freno, il veicolo rallenta o si ferma nello spazio ideale. I componenti cruciali del meccanismo di rallentamento sono pastiglie, piastre, tamburi e scarpe. Ci sono due tipi unici di meccanismi di frenata nelle automobili: i freni a disco e i freni a tamburo, anche se oggi la maggior parte dei veicoli è dotata di freni a disco.

Nel momento in cui si aziona il pedale del freno, una pompa idraulica provoca il fattore di pressione di una pinza sulle pastiglie del freno, che, dopo essere entrata in contatto con il disco, crea uno sfregamento che diminuisce la velocità delle ruote. In ogni caso, durante lo sfregamento, le pastiglie si consumano in generale: più forte si frena, più la rettifica fa consumare le pastiglie.



Perché dobbiamo cambiare le pastiglie dei freni?

I cuscinetti e le ganasce dei freni sono cose di usura ordinaria. Come i pneumatici, le batterie, i tubi e le cinghie, si consumano e richiedono la sostituzione alcune volte nel tempo di un veicolo.

Mentre un’occupazione estremamente semplice per un riparatore, i freni sono sicuramente al di sopra del livello di competenza del normale hobbista. Gli esiti della mancata comprensione della situazione sono pericolosi, quindi pagare le riparazioni è importante per la maggior parte delle persone.Se non si sostituiscono le pastiglie dei freni, le pastiglie e i rotori potrebbero usurarsi e andare a male, e una serie di altre cose potrebbero rompersi.

Pastiglie dei freni da cambiare: i segni

Oltre a fare un aggiornamento intermittente del meccanismo di frenata, è consigliabile concentrarsi su alcuni segni che potrebbero dimostrare che le pastiglie devono essere sostituite:



Accensione della spia del meccanismo di frenata:

Alcuni modelli di veicoli hanno una luce di avvertimento eccezionale che mostra l’usura delle pastiglie.

Stadio delle gomme mentre si rallenta:

Per questa situazione implica che il pezzo elastico dei cuscini è consumato ed è la base metallica che sfrega sui cerchi, con il pericolo di graffiarli.

Guai a rallentare nello spazio giusto:

Le persone che tipicamente guidano un determinato veicolo dovrebbero vedere se, rallentando, l’esecuzione standard non si compie o se lo spazio necessario rallentando aumenta.

Vibrazione sul pedale del freno:

Sentire una vibrazione sul pedale del freno potrebbe mostrare qualcosa di più della tipica usura del cuscino. L’irregolarità del quadro potrebbe, in verità, dimostrare anche un difetto dei cerchi, che dovrebbe essere controllato.

Odore di consumo e/o fumo dalle ruote:

Se sentite un odore sconvolgente di sostanze sintetiche consumate o, più spiacevole, nel caso in cui vediate del fumo, una pinza potrebbe essersi bloccata, impedendo alla ruota di girare in modo appropriato. Per questa situazione è fondamentale contattare uno specialista.

Fissazione e sostituzione dei dischi freno:

La maggior parte dei marcatori suggerisce di sostituire i dischi dei freni invece di ripararli. In ogni caso, ci sono attrezzi disponibili che possono eliminare alcune imperfezioni. Con la tornitura, per esempio, è possibile raddrizzare la parte esterna del segmento, eliminando le piccole deturpazioni. Questo diminuisce la stagione di schiacciamento delle scarpe nuove e costruisce l’efficacia del meccanismo di arresto. La tornitura permette di eliminare uno strato trascurabile di materiale sui due lati della piastra.

fonti di informazione:

Informazioni sui dischi freno – autoparti.it

Informazioni sulle pastiglie dei freni – motori.virgilio.it

