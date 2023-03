Home

16 Marzo 2023

16 marzo 2023 – Come ottenere più spazio per i widget in Android Auto Coolwalk: guida passo-passo

Se sei un utente di Android Auto, probabilmente hai notato che il nuovo design Coolwalk offre un miglioramento visivo rispetto alla precedente versione. Tuttavia, potresti desiderare di avere più spazio per i widget sulla tua schermata, e ci sono alcuni trucchi che puoi utilizzare per ottenerlo. In questa guida, ti mostreremo come modificare i DPI (densità dei pixel) del tuo display e ingannare il sistema per far credere di avere un display più grande. In questo modo, potrai avere più spazio per i widget in Android Auto Coolwalk. Tieni presente che questa guida è valida solo per le vetture che supportano Android Auto wireless e che danno la possibilità di operare questa modifica.

Prima di iniziare, assicurati di aver installato l’ultima versione di Android Auto e di avere un display compatibile con Android Auto wireless. Inoltre, è possibile che alcuni accessori di terze parti non consentano di apportare questa modifica, quindi fai attenzione alla compatibilità.

Ecco i passi da seguire:

Accedi alle impostazioni sviluppatore di Android Auto. Per farlo, apri l’app di Android Auto sul tuo smartphone e seleziona il menu delle impostazioni. Scorri verso il basso fino alla sezione “Informazioni sul dispositivo” e tocca “Informazioni sul software”. Tocca più volte su “Numero build” fino a quando non vedrai la scritta “Ora sei uno sviluppatore!”. Abilita il debug USB. Sempre nelle impostazioni sviluppatore di Android Auto, attiva il debug USB. Connettiti al tuo veicolo. Collega il tuo smartphone al veicolo tramite un cavo USB. Avvia un’emulazione di schermo. Sul tuo PC, avvia l’emulatore Android Studio e crea un nuovo dispositivo virtuale. Scegli le opzioni per creare un dispositivo personalizzato, imposta le dimensioni e la risoluzione del display in base alle specifiche della tua auto, quindi salva e avvia l’emulatore. Modifica i DPI del display. Una volta avviato l’emulatore, apri le impostazioni di Android e seleziona “Schermo”. Scorri verso il basso fino alla sezione “Dimensione minima dell’interfaccia”. Seleziona un valore inferiore a quello predefinito (ad esempio 360 DPI invece di 411 DPI). Fai clic su “Applica” e riavvia l’emulatore. Collega il tuo veicolo. Una volta che hai modificato i DPI del display, scollega il tuo smartphone dall’emulatore e connettiti al tuo veicolo. Goditi lo spazio extra per i widget. Ora puoi vedere che la schermata di Android Auto Coolwalk mostra più spazio per i widget. Puoi spostare il widget di Google Maps nella parte superiore o nella parte sinistra dello schermo in base al valore DPI che hai scelto.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile per ottenere più spazio per i widget in Android Auto Coolwalk. Buona guida!

