Come preparare una torta di mele per celiaci: i consigli per una ricetta golosa e senza glutine

8 Giugno 2023

La torta di mele è uno dei dolci più amati e diffusi, ma chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine deve rinunciare alla classica versione con la farina di grano. Fortunatamente esistono delle alternative valide e gustose, che permettono di realizzare una torta di mele per ciliaci morbida e profumata, senza rinunciare al sapore e alla consistenza. In questo articolo vi spiegheremo come preparare una torta di mele per ciliaci seguendo alcuni semplici passaggi e rispettando le regole seo per rendere il vostro contenuto ottimizzato per i motori di ricerca.

Ingredienti

Per preparare una torta di mele per celiaci avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

3 mele

200 g di farina senza glutine (potete scegliere tra farina di riso, farina di mais, farina di mandorle o un mix)

150 g di zucchero

100 g di burro

3 uova

1 bustina di lievito per dolci senza glutine

1 limone

cannella q.b.

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Per preparare una torta di mele per ciliaci seguite questi passaggi:

Preriscaldate il forno a 180°C e foderate una teglia rotonda con carta da forno.

Sbucciate le mele, tagliatele a fettine sottili e mettetele in una ciotola con il succo di limone e un pizzico di cannella. Mescolate bene e lasciate riposare.

In una terrina lavorate il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa.

Aggiungete le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta.

Setacciate la farina con il lievito e incorporatela al composto, mescolando delicatamente con una spatola o un cucchiaio di legno.

Versate metà dell’impasto nella teglia livellandolo bene. Distribuite sopra metà delle fettine di mela, facendo uno strato uniforme.

Coprite con il resto dell’impasto e decorate la superficie con le restanti fettine di mela, disponendole a raggiera.

Infornate la torta per circa 40 minuti o fino a quando sarà dorata e ben cotta (fate la prova dello stecchino).

Sfornate la torta e lasciatela raffreddare su una gratella.

Spolverizzate la torta con lo zucchero a velo e servitela a fette.

