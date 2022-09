RUBRICA TECNOLOGIA, 11 settembre 2022 – Come recuperare dati da smartphone e dispositivi mobili

Lo smartphone è una parte importante della nostra quotidianità e con esso svolgiamo continuamente molte attività. Tuttavia, è facile che esso si rompa o danneggi a causa di attività impreviste. Quindi il recupero dei dati è sempre stato un argomento importante per tutti gli utenti di smartphone.

La maggior parte delle persone si fanno prendere dal panico di fronte al danneggiamento del proprio smartphone o tablet e alla possibilità di non poter recuperare i propri dati. Fanno cose inutili, come mettere il loro telefono danneggiato dall’acqua in una ciotola di riso durante la notte o andare online per scaricare il primo software di recupero dati che trovano.

Entrambe le azioni sono ugualmente pericolose. Tentare di recuperare i dati con il fai da te sul tuo smartphone o tablet può danneggiare ulteriormente il dispositivo, rendendo i dati completamente irrecuperabili, anche da parte di uno studio professionale.

Che tu sia un imprenditore o uno studente universitario, i dati sul tuo smartphone o tablet sono probabilmente per lo più personali.

Al giorno d’oggi portiamo i nostri smartphone e tablet praticamente ovunque. Li usiamo per catturare i nostri pensieri e momenti più importanti in parole, immagini e video. Eppure non sempre eseguiamo il backup di questi dati. Eseguire un BACKUP PERIODICO è fondamentale.

Ci sono molte ragioni che causano la perdita di dati nei telefoni Android e Windows, il più frequente è l’errore dell’utente. È estremamente facile cancellare tutto sulla scheda SD inizializzando, formattando o cancellando il contenuto della scheda di memoria. In Android, questa operazione distruttiva non richiede più di un paio di clic. Anche la cancellazione accidentale di file è comune.

Ecco alcune circostanze di perdita dei dati da smartphone:

– Foto, video, messaggi di testo e altri dati eliminati dal telefono

– Aggiornamenti software che cancellano foto, video, messaggi di testo e altri dati dal telefono

– Guasti hardware all’interno di un telefono

– Sistemi operativi corrotti su un telefono

– Telefoni fisicamente danneggiati

– Telefoni danneggiati da acqua/liquidi

RECUPERO DATI DA SMARTPHONE: DI COSA SI TRATTA?

Il ripristino mobile è il processo di utilizzo di tecniche manuali e automatizzate per recuperare e ripristinare dati, file, firmware e/o applicazioni di un telefono cellulare. È un processo sistematico eseguito per recuperare le normali condizioni di lavoro di un telefono dopo che tali condizioni sono state interrotte a causa di qualsiasi problema o problema.

Il ripristino mobile può essere basato sia su hardware che su software/dati/applicazioni.

In genere, un software o un processo di recupero basato sui dati viene eseguito tramite un software di recupero dati/mobile automatizzato in grado di recuperare file cancellati e ripristinare alcune o tutte le applicazioni. I problemi hardware vengono risolti riparando o sostituendo parti e componenti difettosi.

CASO STUDIO DI ANDROID CON SCHERMO ROTTO

Il telefono Android con schermo rotto è uno dei casi più comuni che possiamo vedere tra gli utenti Android. In tal caso, parte dello schermo non risponde al tocco delle dita, quindi non è possibile eseguire operazioni di backup sul telefono. Tuttavia, puoi recuperare i dati dal telefono con un cavo USB.

Step 1: collega con attenzione il cavo dati USB al tuo smartphone Android e collegalo al PC.

Step 2: attendi fino a quando il tuo PC non installa i driver necessari e mostra il tuo smartphone come nuovo driver.

Step 3: apri Risorse del computer e trova il nome del tuo smartphone Android.

Step 4: fai doppio clic sul nome del tuo smartphone e qui puoi trovare tutti i file multimediali e i documenti archiviati nella memoria interna ed esterna.

Step 5: seleziona tutti gli elementi che desideri ripristinare e copiali. Ora vai al driver del tuo computer e incolla il file nella posizione desiderata.

Questo metodo è semplice e utilizzabile da chiunque, tuttavia permette di recuperare solo file multimediali e documenti. Messaggi di testo, contatti, note, registri delle chiamate non possono essere recuperati utilizzando questo metodo.