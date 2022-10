Home

Cronaca

Come riconoscere il Mobbing e come farvi fronte, il sindacato NSC intervista Laura Lieggi

Cronaca

19 Ottobre 2022

Come riconoscere il Mobbing e come farvi fronte, il sindacato NSC intervista Laura Lieggi

Livorno 19 ottobre 2022 – Come riconoscere il Mobbing e come farvi fronte. Le cose da fare o non fare in caso di vessazioni, l’analisi normativa il 21 ottobre tra il vicepresidente NSC Fiori e l’Avv. LIEGGI.



Continuano le iniziative del Nuovo Sindacato Carabinieri finalizzate a mettere a disposizione dei Colleghi informazioni preziose su argomenti ad oggi troppo poco affrontati e sui quali, spesso, quel poco che si sa non sempre è corretto che dopo aver analizzato il fenomeno del Mobbing dal punto di vista medico psicologico, si affida ad una esperta del settore per valutare quello normativo.

Come riconoscere il Mobbing e come farvi fronte? – è la domanda che Costantino FIORI – Vice Presidente del Nuovo Sindacato Carabinieri, rivolgerà all’Avv. Laura Lieggi già autrice del libro: “Il mobbing nell’Esercito, nella Guardia di Finanza, nella Polizia e negli altri Corpi dello Stato”, venerdi 21 ottobre 2022 alle ore 18.30.

Chi è Laura LIEGGI:

L’Avv. cassazionista Laura LIEGGI è esperta in Diritto del Lavoro e della previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi, ha difeso in moltissime occasioni donne emarginate e vittime di datori di lavoro incuranti della normativa sulla parità di genere.

Relatrice in convegni sulle condizioni del lavoro e soprattutto di quella femminile. Autrice di articoli e note a sentenza relative alle materie trattate nei convegni. Studia e segue processualmente le problematiche del mondo militare e in particolar modo dei limiti nella carriera delle donne soldato o appartenenti alle forze dell’ordine. E’ consulente giuridica della Consigliera di Parità della Regione Puglia e ha dato vita unitamente a Rosanna Pesce, Ernesto Paolillo e l’Avv.to LA SCALA, all’Associazione “Diritto e Vita” in ricordo di Umberto Paolillo, Ispettore Ca. della Polizia Penitenziaria che si è tolto la vita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin