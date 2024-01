Home

26 gennaio 2024 – Come scegliere la porta del garage perfetta per il proprio garage

Capita spesso che quando si inizia a consultare cataloghi e portali online per scegliere la nuova porta per il garage, ci si accorga con stupore dell’enorme quantità di modelli presenti sul mercato e ci si senta confusi e spaesati.

Scegliere la soluzione più adatta per serrare in sicurezza e comodità il proprio garage, ovviamente senza rinunciare al gusto estetico, può essere infatti più difficile di quanto si pensi. La scelta tra una porta basculante , una sezionale ed una avvolgibile, ad esempio, può dipendere da numerosi fattori e variabili, che è importante conoscere e valutare. Ecco allora alcuni consigli sugli elementi di cui tenere conto per centrare le proprie aspettative in termini di gusto e budget.

Verificare le norme di decoro esterno

Prima di cominciare a valutare o scartare le opzioni disponibili è il caso di informarsi su cosa prevedano le norme condominiali o locali in materia di decoro. Difatti ci sono stabili e abitazioni che, possedendo affacci su vie pubbliche o in quanto parte di cooperative edilizie, devono attenersi a precise regole estetiche e funzionali.

Questo significa che se un lotto condominiale ha stabilito che gli infissi devono avere un certo aspetto, tutti gli inquilini dovranno adeguarsi ad esso e uniformare le facciate delle proprie abitazioni. Ci sono margini di scelta ma, nella stragrande maggioranza dei casi, questo tipo di decisioni viene preso in fase di costruzione o di vendita.

Ciò nonostante la presenza di queste norme può influire in modo significativo sulla scelta, ragione per cui è importante consultare aziende di lunga esperienza, cioè qualificate nel produrre e vendere porte e nell’assistere il cliente con tutte le pratiche.

Valutare lo spazio disponibile

Lo spazio è fondamentale, tanto quanto le norme di cui sopra, perché influisce sulla scelta del modello, o meglio, della tipologia di porta da garage.

Le basculanti, per esempio, godono di un certo margine di autonomia perché possono essere realizzate in ogni colore o dimensione e, soprattutto, possono essere utilizzate sia con motore che senza. Le avvolgibili sono un buon compromesso per chi ha budget più ristretti mentre le sezionali, cioè quelle che, in vari modi, azionano una chiusura a libro o a scorrimento, sono consigliate per garage che non si frequentano quotidianamente.

Detto questo è chiaro che ogni situazione può avere esigenze specifiche o differenti rispetto al quadro generale. In ogni caso è certo che senza una valutazione dello spazio disponibile, è impossibile prendere una decisione o avere suggerimenti da un esperto.

Ecco perché è importante calcolare con pazienza tutte le misure interne ed esterne del garage: questo velocizzerà molto l’individuazione dei modelli più adatti, sia per formati standard che per la realizzazione di una porta su misura.

Considerare i fattori d’acquisto

I fattori d’acquisto sono l’insieme di caratteristiche del prodotto che si sta valutando. Questi, ad esempio, includono i materiali disponibili per le porte del garage, come acciaio, legno, alluminio o vinile, per i quali si dovrà tener conto di durabilità ed estetica. C’è poi da valutare il livello di isolamento termico e acustico, così come lo stile e il design della porta in toto.

Infine ci sarà da controllare il tipo di serratura, l’eventuale presenza di sistemi adeguati di sicurezza e le modalità con cui la porta proteggerà la propria abitazione. Una volta esaminati questi fattori si può essere certamente in grado di individuare la soluzione migliore, cioè la porta che rispecchi il proprio desiderio in termini estetici, normativi e di budget.