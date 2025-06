Home

Come trasportare la bici in auto per le vacanze 2025: guida completa e consigli pratici

14 Giugno 2025

Le vacanze 2025 si avvicinano e per molti ciclisti appassionati si pone la questione di come trasportare la bici in auto per raggiungere le mete desiderate, che si tratti di percorsi montani, piste ciclabili costiere o borghi da esplorare su due ruote.

La scelta del sistema di trasporto più adatto dipende da diversi fattori come il tipo di veicolo, il numero di biciclette da caricare, il budget a disposizione e la frequenza d’uso, elementi che analizzeremo nel dettaglio per aiutarti a trovare la soluzione ideale.

In questa guida completa scoprirai tutti i metodi sicuri e pratici per portare la tua bici in vacanza, dalle soluzioni più economiche a quelle professionali, con un occhio di riguardo alle normative 2025 e ai consigli per viaggiare in totale tranquillità.

I metodi principali per trasportare la bici in auto

Quando si tratta di trasportare biciclette in auto, esistono fondamentalmente quattro soluzioni principali, ognuna con caratteristiche specifiche che la rendono più o meno adatta alle diverse esigenze di viaggio e tipologie di veicoli.

Il portabici da tetto rappresenta la soluzione più classica e diffusa, permettendo di mantenere libero il bagagliaio e di trasportare fino a 4 biciclette contemporaneamente, anche se richiede un certo sforzo fisico per il carico e scarico, soprattutto con auto alte come SUV o monovolume.

Il portabici da portellone posteriore si distingue per il rapporto qualità-prezzo vantaggioso e la facilità di montaggio, risultando ideale per chi cerca una soluzione temporanea o per tragitti brevi, mentre il portabici da gancio traino rappresenta l’opzione premium per chi viaggia frequentemente, offrendo massima stabilità e capacità di carico fino a 60 kg.

Nel caso in cui fossi interessato a scoprire quanto costano questi dispositivi, ti segnaliamo che il sito web di Norauto mette a tua disposizione una comoda sezione dedicata all’acquisto di portabici a prezzi bassi . Visitando la pagina appena menzionata potrai scoprire tutti i modelli delle principali marche (come ad esempio Thule, Fabbri, Menabo e Norauto) presenti sul mercato, con la possibilità di acquistare direttamente dal tuo pc e richiedere la consegna a domicilio o il ritiro presso il centro più vicino a partire da un’ora dopo il tuo acquisto.

Per chi preferisce la massima sicurezza e protezione dalle intemperie, il trasporto all’interno del bagagliaio rimane la scelta più economica e sicura, richiedendo però di smontare almeno una ruota e di avere sufficiente spazio nell’abitacolo, soluzione particolarmente apprezzata da chi viaggia da solo o in coppia con auto spaziose.

Portabici da tetto: vantaggi, svantaggi e quando sceglierlo

Il portabici da tetto si conferma come una delle soluzioni più versatili per il trasporto bici, adattandosi a qualsiasi tipo di veicolo dotato di barre portatutto e permettendo di mantenere completamente accessibile il bagagliaio durante il viaggio, caratteristica fondamentale per le vacanze con famiglia e bagagli voluminosi.

Tra i vantaggi principali troviamo la capacità di trasportare diverse tipologie di biciclette (da corsa, MTB, gravel ) con diametri ruota da 20″ a 29″, la possibilità di montare fino a 4 porta-bici sulla stessa auto e la compatibilità universale con la maggior parte dei veicoli, mentre alcuni modelli permettono di caricare la bici intera e altri richiedono la rimozione della ruota anteriore per un fissaggio più sicuro tramite forcella.

Gli svantaggi includono l’aumento significativo dei consumi di carburante (fino al 20-30% a velocità autostradali), la difficoltà di carico soprattutto per persone di bassa statura o con bici pesanti, il rumore aerodinamico durante la marcia e la necessità di prestare massima attenzione all’altezza totale del veicolo quando si passa sotto ponti, gallerie o si entra in parcheggi coperti.

Questa soluzione risulta ideale per ciclisti esperti che viaggiano con bici leggere (sotto i 15 kg), per chi possiede già le barre sul tetto e non vuole investire in sistemi più costosi, o per coloro che necessitano di trasportare contemporaneamente bici e altri equipaggiamenti sportivi come kayak o tavole da surf, sfruttando al massimo la modularità del sistema.

Portabici da portellone e gancio traino: quale soluzione fa per te?

Il portabici da portellone posteriore rappresenta la soluzione più economica e immediata per chi cerca un sistema di trasporto occasionale, con prezzi che partono da 50 euro per i modelli base e installazione tramite cinghie e ganci regolabili che si adattano alla maggior parte delle auto, anche se alcuni modelli di berline a 4 porte potrebbero presentare problemi di compatibilità per la conformazione del portellone.

Questa tipologia permette di trasportare fino a 3 biciclette (limite imposto dalla normativa), richiede attenzione nel posizionamento per non coprire targa e luci posteriori (pena sanzioni fino a 87 euro), e necessita di controlli frequenti del serraggio delle cinghie durante il viaggio, risultando più adatta per tragitti brevi o medi dove la praticità di montaggio supera i limiti di stabilità e accesso al bagagliaio.

Il portabici da gancio traino, invece, si posiziona come la soluzione premium del mercato, con investimenti che partono da 200 euro per i modelli sospesi e arrivano fino a 800 euro per le piattaforme basculanti di alta gamma, offrendo capacità di carico superiori (fino a 60 kg), maggiore stabilità anche ad alte velocità e la possibilità di trasportare e-bike pesanti senza difficoltà.

La scelta tra le due soluzioni dipende principalmente dalla frequenza d’uso e dal budget: il portellone è perfetto per chi fa 2-3 viaggi l’anno e non vuole investimenti importanti, mentre il gancio traino (che richiede installazione e omologazione con costi aggiuntivi di circa 300-500 euro) diventa conveniente per chi viaggia regolarmente, trasporta bici elettriche o cerca la massima praticità con sistemi che permettono l’apertura del bagagliaio anche con le bici caricate.

