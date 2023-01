Home

26 Gennaio 2023

26 gennaio 2023 – Come trovare l’assicurazione online perfetta per sé

Sono sempre di più i cittadini che si affidano alle assicurazioni online per risparmiare tempo e denaro sulle polizze RC Auto, assicurazioni sulla vita e polizze sanitarie. Il mercato offre una vasta gamma di società assicurative disponibili sul web e in grado di garantire un’elevata affidabilità, nonché professionalità.

Il principale vantaggio di internet è l’accesso immediato a milioni di prodotti e servizi a prezzi vantaggiosi e le assicurazioni rappresentano una delle tipologie di servizio più cercate online.

Come per tutto ciò che riguarda l’acquisto online, è importante saper confrontare le assicurazioni online e prestare attenzione ai falsi portali. I principali portali di comparazione delle offerte su prodotti e servizi negli anni sono riusciti a stilare un elenco delle società assicurative sicure, riconosciute e affidabili. In questo modo è più semplice riconoscere le offerte sicure e confrontarle tra di loro.

Trovare la migliore assicurazione online: alcuni consigli

Il modo più veloce per cercare la polizza assicurativa più conveniente per le proprie esigenze è affidarsi ai principali siti web che permettono di confrontare i preventivi delle varie polizze disponibili sul mercato, in modalità gratuita.

Molto spesso è possibile cercare online i preventivi assicurazioni RC auto, moto, ma anche per i viaggi, la protezione della casa, la sanità o per le polizze vita. Tuttavia, alcune società limitano la creazione di preventivi solo per determinate categorie di servizi, mentre per altre è necessario richiedere un appuntamento telefonico o con un broker affiliato disponibile nella zona di riferimento.

La realizzazione del preventivo richiede solo l’inserimento di pochi dati necessari al sistema per avviare il procedimento in maniera automatica e per determinare il profilo dell’assicurato. Gli esperti consigliano di diffidare dai siti web che richiedono informazioni extra come modalità di pagamento, IBAN e altre informazioni non necessarie in questa fase.

Dopo la scelta e la stipula di una polizza RC auto è possibile togliersi ogni dubbio e verificare la reale copertura assicurativa , così da procedere tempestivamente in caso di truffa. Per scegliere la polizza assicurativa più adatta a sé è importante seguire alcuni consigli.

Confrontare più di tre preventivi

La vasta gamma di promozioni disponibili sul mercato richiede del tempo per poter confrontare diversi preventivi delle assicurazioni. Solitamente è preferibile scegliere più di 3 compagne assicurative e analizzare i loro preventivi, i costi e i servizi resi.

Saper analizzare le promozioni

Non tutte le promozioni rappresentano nella realtà offerte realmente vantaggiose, per questo motivo è importante saper leggere le promozioni sui siti web. Alcune di esse possono essere riservate solo ai nuovi clienti, altre invece includono servizi non necessari per le proprie esigenze, altre ancora possono variare il loro costo dopo un determinato periodo di tempo.

Scegliere offerte flessibili e personalizzabili

Una delle caratteristiche più importanti di una polizza assicurativa vantaggiosa è la sua versatilità. Al giorno d’oggi è fondamentale poter adattare un contratto alle proprie esigenze, alle necessità della famiglia o della propria abitazione.

È consigliabile sempre affidarsi a compagnie che permettono di includere o eliminare alcune tipologie di servizi in base alla frequenza di utilizzo. Ad esempio: una polizza assicurazione casa online che include la copertura per la calamità naturali può essere più utile alle abitazioni situate in territori più soggetti a terremoti, inondazioni e così via. In caso contrario, se le probabilità sono minime è consigliato eliminare il servizio e sostituirlo con un altro più utile come ad esempio la copertura da furti.

