Home

Cronaca

“Come va a scuola?”: orientamento scolastico e relazioni familiari

Cronaca

14 Maggio 2025

“Come va a scuola?”: orientamento scolastico e relazioni familiari

Livorno 14 maggio 2025 “Come va a scuola?”: orientamento scolastico e relazioni familiari

Strumenti e riflessioni per supportare le scelte delle nuove generazioni

Un incontro di orientamento rivolto alle famiglie per conoscere come scelgono i giovani oggi, riconoscere le dinamiche psicologiche, emotive e relazionali che accompagnano le fasi di transizione nell’arco di vita e come la famiglia possa favorirne l’esito più efficace attraverso l’adozione di buone pratiche, sia a livello comunicativo che relazionale.

L’incontro si svolgerà venerdì 16 maggio alle 17.30 all’Auditorium Pamela Ognissanti in via Gobetti, n. 11 a Livorno, con ingresso libero fino a esaurimento posti iscrivendosi tramite QR-Code presente nella locandina allegata.

Scegliere il futuro è sempre più difficile. Una accurata scelta del percorso di studi è prioritaria e indispensabile per la vita dei nostri figli.

Per questo è utile la conoscenza di nuovi modelli d’orientamento e di nuovi strumenti che permettano una scelta più consapevole e meno gravosa.

Dalla scuola primaria all’università, le difficoltà nel percorso di studi e formazione delle nuove generazioni coincidono sempre più spesso con segnali di un malessere amplificato che invade l’ambito psicologico, relazionale ed emotivo.

La carriera scolastica è sempre più importante e addirittura fondamentale per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro e avere una vita che sia soddisfacente e appagante.

Come va a scuola? È un incontro di orientamento che la Regione Toscana, in collaborazione con Pluriversum, mette a disposizione delle famiglie degli studenti e delle studentesse di ogni ordine e grado per fornire strumenti e spunti di riflessione per supportare le scelte dei figli.

I nuovi modelli di orientamento scolastico e professionale, supportati dai più recenti contributi della psicologia nell’ambito delle dinamiche genitori-figli, permettono oggi di trasformare le scelte orientative in opportunità di relazione, di conoscenza reciproca, di valorizzazione delle caratteristiche e delle risorse personali, sia del giovane, sia di tutti i membri della famiglia.

“Come va a scuola?”: orientamento scolastico e relazioni familiari