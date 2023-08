Home

Cronaca

Come valorizzare il lavoro: la proposta di legge di Conflavoro PMI per la retribuzione equa e la contrattazione di qualità

Cronaca

5 Agosto 2023

Come valorizzare il lavoro: la proposta di legge di Conflavoro PMI per la retribuzione equa e la contrattazione di qualità

Livorno 5 agosto 2023 – Come valorizzare il lavoro: la proposta di legge di Conflavoro PMI per la retribuzione equa e la contrattazione di qualità

Al fine di incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato Conflavoro PMI; l’associazione delle piccole e medie imprese presente anche sul nostro territorio, ha elaborato la proposta di legge consegnata nelle scorse ore al ministro del Lavoro Marina Calderone e a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, nonché alle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

“Questo progetto di legge rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione del lavoro.

I lavoratori devono ricevere una busta paga più pesante ma non è il salario minimo la strada giusta”.

Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro PMI che prosegue:

“L’obiettivo della nostra proposta è quello di incentivare la contrattazione collettiva e combattere i cosiddetti contratti pirata.

Da una parte abbiamo previsto degli sgravi contributivi per le aziende che, gradualmente e non in modo indiscriminato, aumentino lo stipendio di quei lavoratori con un salario davvero basso; dall’altra abbiamo proposto al ministero del Lavoro di individuare il contratto di riferimento in un dato comparto e di riconoscere una certificazione di qualità, anti dumping, per tutti gli altri contratti che abbiano una retribuzione a esso allineata.

Servono soluzioni lungimiranti per cambiare volto al lavoro e confidiamo che le varie forze politiche possano trovare una convergenza sulla nostra proposta”.

“Il dibattito su equa retribuzione e lotta al dumping è fondamentale; una questione che coinvolge direttamente anche il nostro territorio e che va risolta alla radice. Commenta così Paolo Mascitelli, presidente di Conflavoro Livorno che prosegue:

“È necessario fortificare e risaltare gli strumenti legittimi che già esistono, ossia i contratti collettivi di qualità, senza ricorrere a provvedimenti complessi e poco attuabili.

Lo sviluppo dell’impresa e il benessere del lavoratore devono andare di pari passo, valorizzare il lavoro significa questo ed è la finalità della nostra proposta; supportare e potenziare il sistema Lavoro nel suo insieme, in piena trasparenza e senza lasciare indietro nessuno”

Il PDF del progetto di legge di Conflavoro PMI, Clicca qui

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin