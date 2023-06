Home

Cronaca

Ambiente

Comitati cittadini in difesa del parco Pertini riuniti al Parterre: “continueremo a sensibilizzare i cittadini, preoccupati sul panorama futuro della sanità”

Ambiente

30 Giugno 2023

Comitati cittadini in difesa del parco Pertini riuniti al Parterre: “continueremo a sensibilizzare i cittadini, preoccupati sul panorama futuro della sanità”

Livorno 30 giugno 2023 – Comitati cittadini in difesa del parco Pertini riuniti al Parterre “continueremo a sensibilizzare i cittadini, preoccupati sul panorama futuro della sanità”

Comitati di cittadini in difesa dell’ambiente riuniti contro il nuovo ospedale a Livorno

Un gruppo di comitati di cittadini in difesa dell’ambiente ha organizzato un incontro al Parterre, al parco Pertini, per esprimere il proprio dissenso verso il progetto di realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Il progetto prevede infatti l’occupazione di parte dell’area verde, progettata dall’architetto Pasquale Poccianti, per costruire un monoblocco ospedaliero che sostituirebbe l’attuale struttura sanitaria.

Tocchini Tommaso, ha parlato a nome dei vari comitati presenti:

“Noi siamo qui in rappresentanza di tutti quei comitati che si sono costituiti in questi ultimi anni rispetto alle problematiche emergenti nella gestione del territorio rispetto all’ambiente, alla salute e al lavoro”, ha dichiarato. “Ci preoccupa una soluzione riduttiva del nuovo ospedale rispetto alle potenzialità del vecchio ospedale e ovviamente tutto a scapito della funzionalità del parco Pertini”.

I comitati contestano anche il fatto che il progetto sia stato deciso senza una reale consultazione popolare. “Noi ci siamo mossi fin dall’inizio, quando è apparsa la notizia senza che nessuno sapesse niente a marzo del 2020, che era prossima alla firma dell’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale”, ha spiegato Tocchini. “Abbiamo seguito qualsiasi metodologia per far riflettere l’amministrazione su un’operazione che a noi ci sembra sbagliata, ma il comune e la regione sono andati dritti per la loro strada”.

I comitati non si arrendono e annunciano nuove iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e fermare il progetto. “Puntiamo sulla sensibilizzazione della cittadinanza perché riteniamo che i messaggi lanciati dal comune non siano del tutto veritieri, cioè ci si racconta una faccia della medaglia senza esplicitare quello che veramente sarà il panorama della sanità nei prossimi anni”, ha concluso Tocchini. “Siamo molto preoccupati e speriamo che si faccia chiarezza al più presto”.

Video: Le parole di Tocchini Tommaso a nome dei comitati

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin