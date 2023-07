Home

Comitati di lotta ambiente, salute e lavoro contestano in Comune il piano strutturale con la sua cementificazione del verde

13 Luglio 2023

13 Luglio 2023

Comitati di lotta ambiente, salute e lavoro contestano in Comune il piano strutturale con la sua cementificazione del verde

Livorno 13 luglio 2023 – Comitati di lotta ambiente, salute e lavoro contestano in Comune il piano strutturale con la sua cementificazione del verde

Oggi in comune si discute la variante generale al piano strutturale del comune di Livorno.

“L’attuale giunta Salvetti con questa variante prevede l’urbanizzazione di vaste aree della città oltre a quelle già previste, come ad esempio il cubone alla Scopaia e di Vallin Buio.

Una scelta scellerata visto che Livorno è già una città con ampie zone cementificate che ha già pagato ciò con l’alluvione del 2017 e che; vista la crisi ambientale e gli eventi climatici estremi sempre più frequenti rischia di aggravare la sua situazione.

La città ha bisogno di cura del territorio e del verde (come ad esempio, l’utilizzo di zone già cementificate e abbandonate) ma il comune sembra non capire tutto ciò e prosegue nella sua strada verso inquinamento e devastazione ambientale”

.Oggi quindi per queste ragioni, i comitati che lottano per l’ambiente e la salute, sono davanti al Comune per contestare queste scelte della giunta Salvetti e dire no a questa variante al piano strutturale e al piano operativo connesso

