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Cronaca

Aree pubbliche

Comitato Borgo su lavori in piazza Mazzini: “Qualcosa si muove”

Aree pubbliche

24 Marzo 2026

Comitato Borgo su lavori in piazza Mazzini: “Qualcosa si muove”

Livorno, 24 marzo 2026 –

“Qualcosa si muove in Borgo Cappuccini. Dopo anni di segnalazioni, è stata la raccolta firme promossa dai residenti ed il dibattito aperto in Sesta Commissione dal capogruppo della Lega Carlo Ghiozzi attraverso l’interpellanza sui temi caldi del quartiere, a costringere l’Amministrazione a fare i conti con una situazione di degrado e incuria che i residenti denunciano da tempo“.

Così il Comitato Borgo Cappuccini in una nota, che prosegue:

“A seguito di quella pressione democratica, il Sindaco ha effettuato un sopralluogo nel quartiere e sono stati avviati una serie di interventi che, francamente, avrebbero dovuto essere già programmati da tempo.

Interventi eseguiti e programmati

A valle del dibattito in commissione e del sopralluogo, gli uffici comunali e AAMPS hanno dato seguito ad alcune delle richieste più urgenti:

∙ Piazza Mazzini: L’Ufficio Verde ha ripristinato i vialetti coprendo le buche, mentre la Squadra Segnala-Li ha sistemato le panchine in legno segnalate dai cittadini.

∙ Sicurezza Stradale: Ripristinato il pilastro di marmo ai “Quattro Canti” e rimossa la panchina in marmo ammalorata in Corso Mazzini, con eliminazione di transenne presenti da fin troppo tempo.

∙ Illuminazione: Dopo un sopralluogo serale dell’Ufficio Illuminazione, sono stati programmati la riparazione del punto luce all’Obelisco e un nuovo lampione tra via Verdi e via San Carlo.

∙ Igiene Urbana: AAMPS prosegue con il monitoraggio della pulizia nel quartiere.

Il confronto con l’Amministrazione

Una delegazione del Comitato Borgo (Paolo e Maria Chiaverini e Laura Petreccia) ha incontrato l’assessora Giovanna Cepparello e il responsabile della Security Gianpaolo Dotto.

Un incontro che ha permesso di fare il punto sugli interventi in corso e di programmare una camminata congiunta con la Polizia Municipale prevista per questa settimana.

La nostra posizione come Comitato, prendiamo atto positivamente di questi primi passi.

Adesso, dopo i sopralluoghi e le promesse, attendiamo soluzioni concrete, strutturali e durature — interventi che, per una gestione ordinaria e attenta del territorio, avrebbero dovuto essere già preventivati e realizzati. I cittadini del Borgo non si accontenteranno di rattoppi estemporanei: vogliono un quartiere finalmente curato, sicuro e valorizzato come merita”.