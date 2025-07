Home

Cronaca

Comitato e Asia Usb in difesa degli orti urbani organizzano un presidio davanti al Comune

Cronaca

23 Luglio 2025

Comitato e Asia Usb in difesa degli orti urbani organizzano un presidio davanti al Comune

Livorno 23 luglio 2025 Comitato e Asia Usb in difesa degli orti urbani organizzano un presidio davanti al Comune

A seguito dell’occupazione della Sala Consiliare durante i lavori della commissione 4 la Giunta Comunale ha aperto alla possibilità di acquisto da parte del Comune dell’area verde di Via Goito.

Un percorso che si scontra che l’imminente asta che si svolgerà a settembre e con la previsione, inserita all’interno del piano operativo, di cementificazione dell’area con la costruzione di 3 palazzine di 4 piani.

“Il 17 settembre l’area verde di Via Goito sarà di nuovo all’asta, presso il Tribunale di Livorno. Dopo il primo incanto, andato deserto, il prezzo di vendita ha subito un primo ribasso.

La battaglia dei cittadini e dei residenti non si ferma. A maggior ragione in questi giorni in cui le temperature registrano l’ennesimo record, l’enorme area verde di sei ettari in centro città è diventata un vero e proprio rifugio climatico.

Un terreno che inspiegabilmente è stato confermato come edificabile e che rischia di essere spazzato via dal cemento. Tre palazzine private solo per iniziare per poi espandere la cementificazione nel resto dell’area verde.

Da sempre chiediamo alle amministrazioni locali di mettere in sicurezza tuta la zona, che era a vocazione agricola, prevedendo all’interno del piano strutturale la previsione di “cemento zero”. Mentre invece la Giunta attuale, come quella precedente, ha deciso di mantenere la possibilità di costruire. Una follia che deve essere fermata”

Per discutere di questi argomenti il comitato orti urbani di via Goito e Asia Usb convocano una conferenza stampa, in occasione del presidio che si svolgerà in Comune durante l’approvazione del piano operativo. I due soggetti invitano tutti i cittadini, le associazioni ambientaliste, i collettivi e i singoli che hanno a cuore la difesa del verde, a partecipare

Appuntamento lunedì 28 luglio alle ore 11:30 in pizza del Municipio.

Comitato e Asia Usb in difesa degli orti urbani organizzano un presidio davanti al Comune