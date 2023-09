Home

Cronaca

Comitato No Cubone: “Accolti in maniera prevenuta dal Consiglio di Zona 4”

Cronaca

29 Settembre 2023

Comitato No Cubone: “Accolti in maniera prevenuta dal Consiglio di Zona 4”

Livorno 29 settembre 2023

La lettera – “L’UTILITA’ DEI CONSIGLI DI ZONA

Ieri, poiché si riuniva il Consiglio di zona 4, una delegazione del comitato NO CUBONE è andato per portare la propria istanza: spostare il progetto degli impianti sportivi dall’area verde di via San Marino ad altra area purché già cementificata e da riqualificare, come ad esempio le ex-serre Labrogarden.

In realtà, il comitato ha già fatto molti passaggi istituzionali, incontrare il Sindaco, depositare 700 firme in comune e presentare una mozione in consiglio comunale.

“Non ci aspettavamo quindi granché, ma sicuramente pensavamo che il Consiglio di zona fosse un organismo vicino ai cittadini, disponibile a discutere apertamente i problemi della zona 4”. Lo dichiarano i membri del comitato No Cubone che proseguono:

“Siamo stati, invece, accolti in maniera sicuramente prevenuta. E quando abbiamo chiesto loro un parere ci hanno letto alcuni passi del regolamento e ci hanno spiegato che il nuovo regolamento del Consiglio di zona non permette di prendere alcun tipo di posizione politica, potendo solo trasferire le istanze all’amministrazione.

Dopo questo incontro, ci lascia ancora più perplessi l’evento di Livorno Civica “La partecipazione Effettivamente” al quale partecipano Sindaco, Vicesindaco e Consigli di zona.

L’iniziativa si colloca infatti nell’ambito di una precisa promozione elettorale, voluta e firmata da Livorno Civica, soggetto che nei giorni scorsi aveva confermato ufficialmente il sostegno al Sindaco uscente.

In questo caso, quindi, la posizione dei Consigli di zona si delinea in modo preciso, non rispettando quanto scritto nel Regolamento Comunale.

Ci chiediamo allora: qual è il ruolo del Consiglio di zona? E’ un mero ufficio decentrato dell’URP o l’amministrazione in carica ne intende fare un uso strumentale per perseguire le proprie finalità?”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin