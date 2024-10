Home

30 Ottobre 2024

30 Ottobre 2024

Commemorazione dei Defunti, orario continuato ai cimiteri comunali La Cigna e Antignano

Livorno 30 ottobre 2024 Commemorazione dei Defunti, orario continuato ai cimiteri comunali La Cigna e Antignano

Livorno, 29 ottobre 2023 – Anche quest’anno il Comune di Livorno, per venire incontro ai tanti cittadini che in questo periodo si recano a commemorare i propri cari defunti, ha disposto l’orario di apertura continuato dei due cimiteri comunali: fino a sabato 2 novembre (compreso), il cimitero La Cigna (conosciuto anche come “cimitero dei Lupi”) di via Don Aldo Mei e il cimitero di Antignano (via del Littorale) sono aperti continuativamente dalle ore 8 alle ore 17.15.

Non viene quindi effettuata la chiusura intermedia all’ora di pranzo (dalle ore 12.15 alle ore 14.30) prevista, invece, per tutto il resto dell’anno.

Inoltre, giovedì 31 ottobre il cimitero di Antignano, che normalmente rimane chiuso tutti i giovedì, sarà aperto.

Al di fuori del periodo della commemorazione dei defunti, l’orario normale invernale dei cimiteri comunali è 8-12.15 al mattino e 14.30-17.15 il pomeriggio.

Le modifiche alla viabilità

In considerazione del notevole afflusso di veicoli alla zona del cimitero della Cigna, per ragioni di sicurezza fino a sabato 2 novembre diversi tratti del piazzale dei Cimiteri (via don Aldo Mei) saranno soggetti a divieti di transito e/o di sosta (eccetto veicoli a due ruote e veicoli a servizio dei disabili), anche per consentire il posizionamento dei banchi dei fiorai. A lato di questi banchi è stata istituita un’area di sosta riservata ai veicoli a due ruote e, a seguire in direzione nord, 8 spazi sosta per disabili.

Modifiche alla sosta, al transito e ai sensi di circolazione riguarderanno, oltre a via don Aldo Mei, anche tratti di via dei Cipressi e di via Fratelli Gigli, anche per consentire il temporaneo allestimento di nuove fermate dei bus del trasporto pubblico.

Sabato 2 novembre, in occasione delle cerimonie commemorative dei Caduti, il divieto di transito e di sosta sarà esteso a tutto il piazzale antistante al cimitero (eccetto mezzi delle Forze Armate) e, fino al termine delle cerimonie, divieto di sosta (eccetto disabili e mezzi a due ruote) anche nel piazzale lato sud, per consentire il momentaneo spostamento dei banchi dei fiorai ambulanti.

Le modifiche alle linee del trasport30o pubblico

Autolinee Toscane, che gestisce il servizio di trasporto pubblico del Comune di Livorno, informa che, in occasione della commemorazione dei defunti, da mercoledì 30 ottobre fino a sabato 2 novembre alcune linee subiranno deviazioni. Nel dettaglio:

Linea 4 Direzione Cimiteri Comunali: limita la corsa in via la Pira.

la Linea 4 Direzione Salviano: partenza dal capolinea provvisorio di via la Pira, dopodiché NON transita da via dei Cipressi, via Don Aldo Mei, ma prosegue per via Gigli (fermata provvisoria), via Firenze, via Filzi quindi percorso regolare.

Linea 9 Direzione Stenone: giunta in via Gobetti NON transita da via dei Cipressi, via Don Aldo Mei, ma prosegue per via Gigli (fermata provvisoria), via Firenze, via Filzi quindi percorso regolare.

La Linea 8R: giunta in via Gobetti NON transita da via dei Cipressi, via Don Aldo Mei, ma prosegue per via Gigli (fermata provvisoria), via Firenze, via Filzi quindi percorso regolare.

