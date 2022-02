Home

Commemorazione di Giovanni Palatucci: protagonisti i ragazzi delle scuole del progetto #sceglilastradaGIUSTA (Foto)

11 Febbraio 2022

Livorno 11 febbraio 2022



Si è tenuta nel piazzale della sede centrale della Questura di Livorno la cerimonia di commemorazione del Questore reggente di Fiume Giovanni Palatucci, morto di stenti nel campo si concentramento di Dachau dove era stato internato dalle SS tedesche perchè ritenuto responsabile di aver favorito la fuga di numerose persone ebree.

Ad aprire la cerimonia il Questore Roberto Massucci che insieme al Provveditore agli Studi dr.Andrea Simonetti ha voluto coinvolgere gli oltre 150 ragazzi provenienti da tutta la provincia in riflessioni sulla vita di Palatucci, sull’alto senso del suo sacrificio e sui rischi sempre attuali di atteggiamenti di prevaricazione tra esseri umani di cui la storia è drammaticamente piena , come testimonia la giornata odierna che la Repubblica Italiana ha riconosciuto come il giorno del ricordo della tragedia degli italiani delle foibe.

Toccanti le riflessioni dei ragazzi accompagnati dalla passione e dall’entusiasmo dei loro insegnanti.

