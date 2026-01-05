Home

Commercialista abusivo incassa e non versa le imposte dei clienti, denunciato

5 Gennaio 2026

Commercialista abusivo incassa e non versa le imposte dei clienti, denunciato

LIVORNO 5 gennaio 2026

La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di sequestro preventivo per un valore complessivo di 600 mila euro, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, nei confronti di un noto professionista livornese operante nel settore tributario.

L’operazione nasce da una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo labronico, che ha permesso di ricostruire una consistente evasione fiscale protrattasi nel periodo dal 2021 al 2024. Secondo quanto accertato, il professionista avrebbe omesso di dichiarare al fisco 1,7 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e 374 mila euro di IVA.

Alla luce delle evidenze raccolte, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele e di esercizio abusivo della professione, risultando privo dell’iscrizione all’Ordine dei Commercialisti.

Nel corso delle indagini, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno, i finanzieri hanno inoltre accertato una gestione illecita dei fondi ricevuti dai clienti. A fronte di bonifici per oltre 1,4 milioni di euro, versati affinché il professionista provvedesse al pagamento delle imposte per loro conto, solo 127 mila euro sarebbero stati effettivamente destinati all’Erario. La restante somma sarebbe stata utilizzata per fini personali.

Sulla base di tali risultanze, il Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, pari al profitto dei reati contestati, riguardante beni mobili e immobili nella disponibilità dell’indagato. È stato inoltre eseguito un sequestro impeditivo sull’immobile di Livorno dove il soggetto avrebbe esercitato abusivamente l’attività professionale.

L’esecuzione della misura cautelare reale ha consentito di sottoporre a sequestro non solo le disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti bancari, ma anche otto beni immobili, di cui sei situati a Livorno e due in una nota località toscana a forte vocazione turistica.

L’operazione si inserisce nell’azione costante della Guardia di Finanza a tutela della legalità economica e della corretta concorrenza, a salvaguardia dei cittadini e dell’erario.

