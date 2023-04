Home

10 Aprile 2023

Commerciante cerca di allontanare spacciatori, ne nasce una rissa in pieno centro cittadino

Livorno 9 aprile 2023 – Commerciante cerca di allontanare spacciatori, ne nasce una rissa in pieno centro cittadino

Nel centro cittadino dietro la via Grande, più precisamente in via Dei Cavalieri è scoppiata una rissa

A documentare l’accaduto con foto e video in un post Facebook è Polas Shabukù (consigliere comunale aggiunto per gli stranieri)

Da una prima ricostruzione dei fatti, per motivi ancora da chiarire, sembrerebbe che dopo una discussione tra cittadini extracomunitari, dalle parole si sia passati ai fatti.

Sempre secondo alcune dichiarazioni di presenti sembrerebbe che un commerciante stanco dello spaccio nei pressi della sua attività commerciale.

Il commerciante avrebbe cercato si allontanare gli spacciatori a parole ma purtroppo la situazione poi sarebbe degenerata

In attesa della polizia intervenuta immediatamente con più agenti, alcuni passanti sarebbero intervenuti per cercare di fermare i litiganti

La polizia ha raccolto le deposizioni dei fermati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Se le voci riguardo al commerciante dovessero essere fondate, si dimostrerebbe ancora una volta la situazione di impotenza ed esasperazione dei cittadini onesti nei confronti dell’illegalità che regna sovrana e impunita anche in pieno giorno

