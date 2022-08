Home

Cronaca

Commerciante di carne incassava 100mila euro di contributi Covid presentando falsi bilanci

Cronaca

3 Agosto 2022

Commerciante di carne incassava 100mila euro di contributi Covid presentando falsi bilanci

Livorno 3 agosto 2022

La Guardia di Finanza di Livorno ha individuato una società che predisponeva bilanci falsi per chiedere contributi a fondo perduto, in particolare quelli erogati dall’Agenzia delle entrate a favore delle imprese colpite dalla pandemia.

A destare i sospetti delle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno è stata la cessione di quote societarie durante il primo lockdown del 2020, alla quale sono seguiti fittizi aumenti di capitale e il deposito in camera di commercio di bilanci “annacquati” solo al fine di palesare un’operatività ridotta (rispetto agli anni precedenti) per effetto della pandemia.

È così che un imprenditore di origine campana è riuscito a presentare all’Agenzia delle entrate una richiesta di oltre 100.000 mila euro a titolo di ristoro a fondo perduto per la propria attività fittizia di commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata.

In considerazione delle dichiarazioni dei redditi presentate e della documentazione rinvenuta, al termine delle indagini i finanzieri hanno segnalato per il recupero a tassazione oltre 1,5 milioni di euro di introiti “occultati” e constatato 450 mila euro di IVA evasa nonché omessi versamenti tributari.

Scattata la denuncia per responsabile alla Procura della Repubblica di Livorno, che sta coordinando le indagini, per i reati di omessa presentazione della dichiarazione, occultamento di scritture contabili, false comunicazioni sociali e truffa ai danni dello Stato,

Segnalata anche la società all’Autorità giudiziaria per responsabilità amministrativa derivante da reato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin