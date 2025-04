Home

Commissariato di polizia di Portoferraio, Silp-Cgil: “Struttura fatiscente e notevole carenza di organico”

2 Aprile 2025

Livorno 2 aprile 2025

il sindacato dei lavoratori di polizia Silp-Cgil ha incontrato i lavoratori della Polizia di Stato del commissariato di Portoferraio.

“Un commissariato distaccato ma anche dimenticato da chi dovrebbe metterci in condizione di lavorare in un luogo dignitoso e con mezzi adeguati” si sfogano i lavoratori.

“È stata l’occasione per toccare con mano il disagio che vivono quotidianamente le poliziotte ed i poliziotti dell’Isola d’Elba” dice Antonio Marrocco, segretario regionale Toscana del Silp.

Il segretario provinciale del Silp Giovanni Chirico aggiunge: “Struttura in parte fatiscente, notevole carenza di organico e auto con chilometraggi importanti mettono in seria difficoltà chi è deputato a produrre sicurezza. Presto, con l’arrivo della stagione estiva, la situazione peggiorerà se non si corre ai ripari. Questioni già rappresentate al questore di Livorno e che giovedì 3 aprile prossimo saranno illustrate anche al prefetto di Livorno, affinché si provveda con urgenza a trovare risposte adeguate”.