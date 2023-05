Home

Commissione Antimafia, l’onorevole cecinese Tenerini nominata come componente

19 Maggio 2023

Roma 19 maggio 2023 – Commissione Antimafia, l’onorevole cecinese Tenerini nominata come componente

L’onorevole Chiara Tenerini (Cecina) parlamentare eletta nel territorio di Livorno ha la nomina come componente della Commissione Antimafia

Chiara Tenerini (FI): “Onorata per l’incarico ricevuto

Ho ricevuto formale comunicazione della mia nomina di componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono onorata di questa designazione, in particolare perché tocca un tema che sento vicino in virtù della mia storia personale”.

La deputata Chiara Tenerini di Forza Italia aggiunge:

“Cercherò di svolgere il mio compito nel miglior modo possibile, considero la lotta alla criminalità organizzata uno dei capisaldi fondamentali della nostra Repubblica.

Uno Stato di diritto non deve mai arrendersi nel far valere il principio di legalità, che rappresenta il nucleo centrale delle garanzie riconosciute a tutti i cittadini e asse portante per una convivenza pacifica”.

