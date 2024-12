Home

Cronaca

Commissione bilancio chiusa per mancanza numero legale, ma viene riaperta, opposizioni: “regolamento forzato dalla democrazia PD”

Cronaca

4 Dicembre 2024

Commissione bilancio chiusa per mancanza numero legale, ma viene riaperta, opposizioni: “regolamento forzato dalla democrazia PD”

Livorno 4 dicembre 2024 Commissione bilancio chiusa per mancanza numero legale, ma viene riaperta, opposizioni: “regolamento forzato dalla democrazia PD”

Per il secondo giorno consecutivo, la maggioranza a trazione PD si è ritrovata in difficoltà a garantire il numero legale necessario allo svolgimento della commissione consiliare Bilancio.

Contando esclusivamente sul senso di responsabilità dei consiglieri di opposizione e la loro fondamentale funzione di garanzia e controllo, i gruppi di maggioranza si sono completamente adagiati, considerando i lavori della commissione alla stregua di un’inutile perdita di tempo.

Non hanno domande da fare o chiarimenti da chiedere agli assessori e ai dirigenti: loro sono pronti a votare qualsiasi cosa.

Lo si era visto benissimo già nella seduta di lunedì, sempre della stessa commissione, che si è potuta concludere solo grazie alla presenza in aula dei consiglieri di minoranza: la maggioranza era ridotta a soli tre rappresentanti, tra sbadigli e sguardi al cielo.

Oggi la scena si è ripetuta, ma dopo tre ore di seduta, è stata chiesta la verifica del numero legale (che mancava!). Il vicepresidente Giorgio Pacini si è visto così costretto a chiudere la seduta.

Da parte sua, l’assessore Viola Ferroni, visibilmente indispettita, ha richiesto l’intervento d’urgenza del segretario comunale.

Il dott. Michele D’Avino ha dato un’interpretazione estensiva, molto discutibile, dell’art.20 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e, dopo mezz’ora, ha permesso la riapertura della seduta che, ricordiamo, era stata chiusa e non semplicemente sospesa.

Per questo motivo, ritenendo che sia stato palesemente forzato il regolamento, abbiamo deciso di non tornare in Aula e di richiedere uno specifico parere sulla corretta interpretazione regolamentare al Signor Prefetto.

Ancora una grande prova di democrazia da parte del PD e soci.

Commissione bilancio chiusa per mancanza numero legale, ma viene riaperta, opposizioni: “regolamento forzato dalla democrazia PD”

Stella Sorgente M5S

Alessandro Guarducci Forza Italia

Aurora Trotta Livorno Popolare

Pietro Panciatici Buongiorno Livorno

Costanza Vaccaro Alternativa Popolare

Alessandro Perini Fratelli d’Italia

Carlo Ghiozzi Lega Salvini Premier