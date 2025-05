Commissione convocata a vuoto, Bertozzi si scusa, Lega: “Grave danno economico”

Home

31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025

Una commissione comunale interamente convocata per errore e terminata nel nulla. Succede anche questo a Palazzo Civico, dove ieri, 30 maggio, i lavori della commissione consiliare si sono conclusi prima ancora di cominciare, per un vizio formale nella presentazione della mozione. L’autrice è Denise Bertozzi, consigliera di maggioranza, presidente del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, e presidente della Commissione 6 – Vivibilità urbana.

La mozione, che chiedeva il conferimento della cittadinanza onoraria ad Abdullah Ocalan, è risultata irregolare: mancava infatti il requisito fondamentale di almeno 11 firme per poter essere discussa. Bertozzi l’aveva presentata con la sola firma personale, rendendo quindi impossibile procedere. Risultato: consiglieri comunali, dipendenti e tecnici – presenti inutilmente.

Un errore che ha subito scatenato la polemica. La stessa Bertozzi ha provato a metterci una pezza, scusandosi pubblicamente con i colleghi: “Mi dispiace, capisco che molti hanno preso ferie o permessi per essere qui. Vorrei potervi rimborsare la giornata, ma non me lo posso permettere. Posso almeno offrirvi una birra”.

Ma le scuse non sono bastate. Il consigliere Alessandro Guarducci, della lista omonima, ha commentato con evidente fastidio: “Non ho parole. È un’ora e un quarto che siamo qui ad aspettare di discutere un atto. Eravamo stati convocati solo per questo”.

Più duro il commento del consigliere Alessandro Ghiozzi della Lega, che sottolinea l’impatto economico dell’errore: “Sono basito dalle parole della Bertozzi. Lei dice che se potesse rimborserebbe tutto, ma qui c’è un danno economico concreto. I consiglieri hanno diritto ai permessi retribuiti dal Comune, che dovrà ora rimborsare le aziende, oltre a pagare inutilmente il gettone di presenza”.

L’incidente assume una rilevanza politica non trascurabile: la consigliera Bertozzi fa parte della maggioranza che governa Livorno. L’accaduto solleva interrogativi sull’efficienza e la serietà istituzionale di chi ricopre ruoli apicali nelle commissioni consiliari. Un errore grossolano che non si può liquidare con una battuta o una birra offerta.

In un momento in cui si discute di tagli, ottimizzazione delle risorse e rispetto per i cittadini, convocare una commissione senza i requisiti minimi per discuterne i contenuti rappresenta uno scivolone grave, soprattutto per chi ha incarichi di responsabilità all’interno del consiglio comunale.

Ora l’auspicio, almeno da parte dell’opposizione, è che episodi del genere non si ripetano. Perché dietro ogni commissione ci sono costi, tempo, risorse pubbliche e il rispetto delle istituzioni.

