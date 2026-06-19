Commissione e consiglio comunale in Gorgona sulla situazione del carcere
Livorno 19 giugno 2026 Commissione e consiglio comunale in Gorgona sulla situazione del carcere
Lunedì 22 giugno alle 11.30 il Consiglio Comunale si riunisce presso la Casa di reclusione dell’Isola di Gorgona
Sarà preceduto, alle 10.00, dalla riunione congiunta di Terza, Quinta e Sesta Commissione
Su indicazione del presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso, si informa che lunedì 22 giugno 2026 il Consiglio comunale si riunirà alle ore 11.30 presso la Casa di reclusione dell’Isola di Gorgona.
Ordine dei lavori:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.
2. Mozione dei Consiglieri Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, Castellani, Danieli, La Sala, Terreni, Ricci, Bertozzi, Esposito, Morini, Grassi, Panciatici e Guarducci: “Situazione della Casa circondariale dell’Isola di Gorgona”- prot n. 70992/2026.
3. Chiusura del Presidente del Consiglio comunale.
In preparazione della seduta consiliare, alle ore 10.00 si terrà una riunione congiunta delle Commissioni consiliari 3, 5 e 6, anch’essa presso la Casa di reclusione, per l’esame preliminare della medesima mozione.
Alla seduta delle Commissioni interverranno anche rappresentanti dei detenuti individuati dalla Direzione della Casa di Reclusione, che porteranno il proprio contributo alla discussione sul tema oggetto dell’atto consiliare