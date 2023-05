Home

8 Maggio 2023

Firenze 8 maggio 2023 – Commissione medica rinnovo patenti, Landi: la Regione si attiva per aumentarne l’operatività

La Regione Toscana si attiverà perché anche sull’Isola d’Elba (Livorno) sia operativa una commissione medica locale per il rinnovo delle patenti con almeno due sedute mensili da tre ore ciascuna.

È l’impegno contenuto nella mozione presentata dal consigliere regionale della Lega Marco Landi e approvata dalla commissione Sanità e politiche sociali.

“Un risultato importante per la nostra Isola e soprattutto per i 400 elbani con diabete, oltre a quelli con altri problemi di salute, disabilità o in età avanzata.

Centinaia di persone che ogni anno sono costrette a recarsi a Piombino per sostenere la visita di accertamento per la patente di guida perché all’Elba non opera una commissione medica locale.

Una mancanza, una delle tante, che danneggia pesantemente gli abitanti dell’Isola che già devono affrontare ostacoli legati a problemi di salute, imponendogli di perdere tempo e spendere soldi per avere un servizio che chi abita sul continente ha.

Con l’approvazione della mia mozione la Regione Toscana si è presa l’impegno di sollecitare l’apertura straordinaria di una commissione medica locale nei locali della Asl, così da permettere a questi cittadini di poter sostenere gli accertamenti per la patente di guida senza dover prendere il traghetto.

Un altro passo perché la Regione prenda consapevolezza che chi abita su un’isola ha gli stessi diritti degli altri toscani”, conclude Landi.

