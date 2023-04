Home

Livorno 25 aprile 2023 – Commissione Mensa dei Bambini di Livorno, mercoledì 26 aprile l’insediamento

Il nuovo organismo costituito dagli alunni della classe II C della primaria Dal Borro. L’intenzione è estendere la partecipazione a tutte le scuole

Livorno, 24 aprile 2023 – Mercoledì 26 aprile alle ore 14 nei locali del laboratorio di cucina adiacente al centro infanzia del Piccolo Principe si insedierà la prima Commissione Mensa dei Bambini e delle Bambine della città di Livorno costituita dagli alunni della classe II C della scuola primaria Dal Borro, guidata dall’insegnante Vittorina Cervetti da sempre in prima linea nei progetti di educazione alimentare e pronta a sperimentare nuove ricette da introdurre nel menu scolastico.

Dopo i saluti della vicesindaca Libera Camici che consegnerà loro una pergamena, i bambini utilizzando i prodotti dell’orto della scuola, cucineranno, con l’aiuto dei cuochi di Cirfood, il risotto ai carciofi e crostoni al cavolo nero entrambi “colti (dall’orto) e mangiati”.

All’iniziativa partecipa anche Slow Food con Fiamma Tofanari e Valentina Gucciardo che da anni portano nelle scuole i progetti “Orti in Condotta” e collaborano con l’ufficio Ristorazione del Comune di Livorno con una partecipazione costante e attiva anche nella Commissione Mensa Cittadina.

L’intenzione dell’Amministrazione è quella di estendere la partecipazione a tutte le scuole con la presenza di almeno un alunno in rappresentanza di ogni istituto comprensivo già a partire dal prossimo anno scolastico.

“La nascita della prima Commissione Mensa dei bambini e delle bambine rappresenta una delle tante novità che riguardano la mensa cittadina. – dichiara la Vicesindaca – Dopo quasi tre anni di emergenza sanitaria che ha costretto a riorganizzare il servizio di refezione con forti limitazioni di accesso nelle scuole da parte dei genitori, quest’anno scolastico si sta caratterizzando per la condivisione delle scelte e delle progettualità del servizio e per la realizzazione di un modello di mensa che possiamo definire ‘a porte aperte’. Siamo partiti dall’approvazione di un nuovo disciplinare della Commissione Mensa Cittadina che prevede una maggiore rappresentatività da parte dei genitori (il numero dei componenti è passato da 2 a 3 per ogni istituto comprensivo), l’obbligo di tutti i componenti di partecipare a corsi di formazione tenuti da esperti del settore aventi ad oggetto la normativa, il piano nutrizionale adottato dall’ente, il capitolato prestazionale, le modalità di svolgimento dei controlli a mensa, l’impegno ad effettuare almeno due sopralluoghi all’anno nei refettori o nei centri cottura, la partecipazione intesa come coinvolgimento di tutti i membri della Commissione nell’elaborazione del nuovo menu scolastico che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico”.

A questo proposito la scelta dell’Amministrazione è stata quella di progettare un menu condiviso, inclusivo e partecipato con bambini, genitori e docenti per poi procedere alla richiesta di validazione all’ufficio Igiene Pubblica e Nutrizione dell’ASL Toscana Nord-Ovest.

Con Slow Food e Cirfoods sono stati avviati diversi progetti grazie ai quali si è reso possibile assaggiare le ricette proposte dai bambini stessi. E’ stato fatto un sondaggio e i bambini hanno scelto all’interno di 4 menù a base di legumi quello preferito che è stato somministrato in tutte le scuole il 17 marzo scorso. Una delle classi partecipanti (V A della scuola primaria Dal Borro), in occasione dell’ultima seduta della Commissione Mensa, è stata sorteggiata per cucinare venerdì 21 aprile la ricetta “vincitrice ” nel laboratorio di cucina.

“Crediamo che il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie nella progettazione del menu – continua la Vicesindaca – sia un elemento essenziale per il gradimento delle nuove ricette. Queste ultime infatti si caratterizzano, come ci impone la normativa dei Criteri Ambientali Minimi in materia di ristorazione scolastica, per la forte componente vegetale con una presenza importante di legumi, che seppur presentano ricadute positive sullo stato di salute dei piccoli fruitori, a volte sono lontane dalle abitudini alimentari delle famiglie. Ed in ogni caso il futuro delle mense non può prescindere da modelli di pasti sostenibili che permettano di abbinare un’alimentazione variata e nutrizionalmente bilanciata ad un minore impatto ambientale, in termini di emissione dei gas ad effetto serra”.

Altro aspetto fortemente innovativo riguarda l’opportunità a tutti i genitori dei bambini iscritti al servizio mensa di recarsi, senza alcun preavviso, alla scuola frequentata dal proprio figlio e fare degli assaggi del pasto restituendo un feedback mediante la trasmissione di una scheda di gradimento all’indirizzo di posta elettronica dedicato dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it. Da gennaio ad oggi sono pervenute 92 schede di gradimento delle quali l’86% esprime un giudizio complessivamente positivo.

Infine giovedì 27 aprile seduta “speciale” della Commissione Mensa Cittadina con genitori e docenti che assaggeranno in anteprima le ricette più innovative del menu del nuovo anno scolastico preparate dai cuochi di Cirfood.