Commissione Moby Prince, proposta di legge PD rallenterà la costituenda commissione?

20 Maggio 2023

Livorno 20 maggio 2023 – Commissione Moby Prince, proposta di legge PD rallenterà la costituenda commissione?

Commissione Moby Prince, Tenerini-Pittalis (FI): Già richiesta a fine 2022, la nuova iniziativa non deve rallentare la costituenda commissione

“L’interesse di tutti è arrivare alla verità. Proprio per questo in qualità di ex vicepresidente della commissione avevo avviato la richiesta di istituzione della nuova Commissione Moby Prince”. Conferma Pittalis, che insieme a Tenerini aggiunge:

“Oggi abbiamo appreso dell’iniziativa del collega Marco Simiani, che ieri ha depositato una proposta di legge inerente la costituzione di una terza commissione di inchiesta sulla tragedia della Moby Prince.

Ci auguriamo che questa nuova richiesta non rallenti il percorso di costituzione della commissione Anche al senato le analoghe proposte presentate sono state opportunamente ritirate per facilitare l’iter della proposta Pittalis”.

Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Chiara Tenerini e Pietro Pittalis, che aggiungono:”

E’ di grande importanza e urgenza che questo Parlamento prosegua l’iter che dovrà condurre ad una maggiore chiarezza sui tanti interrogativi che ancora vertono sulla vicenda, portando a compimento quanto avviato nelle precedenti legislature .

E’ altresì importante che la costituenda commissione possa lavorare in modo unitario, spedito e armonico, con il prezioso contributo dei colleghi che ne faranno parte. Ben venga l’interesse anche di Simiani (PD) e la soddisfazione di Salvetti (sindaco di Livorno)”.

