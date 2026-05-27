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Commissione parlamentare ecomafie in sopralluogo a Piombino

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27 Maggio 2026

Commissione parlamentare ecomafie in sopralluogo a Piombino

Piombino (Livorno) 27 maggio 2026 Commissione parlamentare ecomafie in sopralluogo a Piombino

Sopralluogo istituzionale al porto di Piombino per la Commissione parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. La delegazione, guidata dal Presidente Jacopo Morrone e composta dal deputato Marco Simiani e dai senatori Simona Petrucci, Manfredi Potenti e Pietro Lorefice, ha visitato il SIN (Sito di Interesse Nazionale) dello scalo portuale, uno dei complessi italiani più rilevanti per la bonifica, la riconversione industriale e la rigenerazione del territorio.

La visita ha rappresentato per i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale l’occasione per illustrare ai rappresentanti della Commissione lo stato di avanzamento delle progettualità strategiche in corso nell’area portuale e industriale, oggi al centro di una fase di rilancio senza precedenti.

Nel corso dell’incontro, il Presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, ha illustrato le più recenti evoluzioni relative al finanziamento di circa 92 milioni di euro destinato al completamento della banchina nord del porto di Piombino, infrastruttura ritenuta essenziale per accelerare la messa in produzione di nuovi spazi industriali e logistici funzionali al processo di reindustrializzazione del territorio.

Le risorse, stanziate attraverso un emendamento approvato nell’ambito del decreto fiscale e sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, consentiranno di portare avanti opere di banchinamento strategiche per il futuro produttivo del porto e per l’insediamento delle nuove attività siderurgiche e logistiche collegate al progetto Metinvest Adria e più in generale al rilancio del polo industriale piombinese.

“Piombino ha l’opportunità di coglierew i frutti di un lavoro importante, iniziato anni fa, e di proporre il suo porto ed il suo territorio in modo credibile, ad investitori, operatori logistici, soggetti industriali ” – ha dichiarato il Presidente dell’AdSP, Davide Gariglio.

Nel corso del sopralluogo è stato inoltre evidenziato come il lavoro della Commissione Ecomafie sui SIN possa rappresentare un importante fattore di accelerazione per territori come Piombino.

L’attività parlamentare di verifica, monitoraggio e impulso istituzionale contribuisce infatti a mantenere alta l’attenzione nazionale sui temi delle bonifiche, della semplificazione amministrativa, della trasparenza e della capacità di trasformare le aree industriali complesse in nuovi poli di sviluppo produttivo e occupazionale.

Per Piombino, il superamento delle criticità ambientali e l’avanzamento dei processi di bonifica costituiscono infatti una condizione essenziale per attrarre investimenti, velocizzare la realizzazione delle infrastrutture e consolidare il percorso di rilancio industriale, energetico e logistico dell’intero territorio.

La visita odierna conferma dunque il ruolo strategico che Piombino sta assumendo nel quadro delle politiche nazionali di reindustrializzazione, transizione energetica e sviluppo della portualità italiana.