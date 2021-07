Commissione sars-cov 19, il resoconto della seduta presieduta da Cristina Lucetti

Cronaca

9 Luglio 2021

Livorno 9 luglio 2021

“Il 7 luglio si è riunita la commissione speciale Sars-Cov 19.

All’ordine del giorno i temi della mobilità e dell’ ambiente : gestione e prospettive .

Come evidenziato dall’ assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, il 2021 è stato un anno importante per la mobilità cittadina : è stato approvato il Pums e all’ interno di questo l’insieme di strategie legate al Coronavirus .

La pandemia, infatti , ha aperto una discussione anche sulla mobilità.

Uno degli interventi più importanti messo in campo dall’ amministrazione comunale consiste nella gratuità del suolo pubblico sugli stalli blu .

Il suolo pubblico sarà concesso gratuitamente anche per l’ estate 2021 per favorire la ripresa degli esercenti dopo un lungo periodo di chiusure e date le restrizioni connesse all’ emergenza sanitaria che hanno causato gravi conseguenze economiche alle attività di somministrazione e ristorazione .

Un aspetto significativo nel contrasto alla diffusione del virus è rappresentato dalla mobilità dolce.

Visto l’impatto che il coronavirus ha avuto sulla vita delle persone, nel PUMS si è reso necessario favorire soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale .

Riguardo all’ anno scolastico appena terminato, rispetto alla mobilità scolastica non si sono evidenziati particolari problemi e con il taxi-scuola sono state soddisfatte tutte le domande di chi ha chiesto di usufruire di tale servizio.

Per quanto riguarda i rifiuti Aamps ha affrontato una partita complicata : oltre duemila utenze Covid da gestire; ciò ha comportato uno sforzo decisamente importante.

L’Azienda, a differenza di quello che è successo in altri Comuni, non ha esternalizzato i servizi, ma ha integrato nel suo organico 12 operatori. Un impegno notevole per Aamps che al momento non ha ancora ricevuto ristori dal Governo.

A conclusione dei lavori la commissione ha condiviso l’appello del direttore generale di Aamps, Raffaele Alessandri, per una maggiore collaborazione dei cittadini in una corretta gestione dei rifiuti al fine di tenere la nostra città più pulita .