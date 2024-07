Home

Commissioni Consiliari Permanenti: eletti presidenti e vice presidenti

19 Luglio 2024

Livorno, 19 luglio 2024 – Commissioni Consiliari Permanenti: eletti presidenti e vice presidenti

Prima seduta ieri, giovedì 18 luglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti per l’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti di ciascuna Commissione.

Di seguito riportiamo la composizione di ciascuna Commissione con i nominativi degli eletti alla presidenza e alla vice presidenza di ciascuna Commissione, ad eccezione dell’Ottava che, al momento, ha nominato solo il presidente.

Ricordiamo che i Capigruppo fanno parte delle Commissioni Consiliari Permanenti senza diritto di voto; tuttavia, laddove il Gruppo Consiliare non è rappresentato, questi hanno diritto di voto.

Prima Commissione – Affari istituzionali

Presidente: Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)

Vice presidenti: Irene Sassetti (Partito Democratico); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno)

Altri componenti: Enrico Bianchi, Valerio Ferretti (Partito Democratico); Andrea Dinelli (Lista Guarducci); Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Carlo Ghiozzi (Lega); Aurora Trotta (Livorno Popolare); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (partito Democratico); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

Seconda Commissione – Bilancio e Patrimonio

Presidente: Andrea Dinelli (Lista Guarducci)

Vice presidenti: Giorgio Pacini (Partito Democratico); Carlo Ghiozzi (Lega)

Altri componenti: Cristina Lucetti, Piero Tomei (Partito Democratico); Francesca Ricci (Livorno Civica); Michela Castellani (Protagonisti per la Città); Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Aurora Trotta (Livorno Popolare); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo non votanti: Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)

Terza Commissione – Economia – Lavoro

Presidente: Michela Castellani (Protagonisti per la Città)

Vice presidenti: Giulia Guarnieri (Partito Democratico); Aurora Trotta (Livorno Popolare)

Altri componenti: Lorenzo Midili, Irene Sassetti (Partito Democratico); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia); Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Carlo Ghiozzi (Lega); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (Partito Democratico); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)

Quarta Commissione – Assetto del territorio

Presidente: Valerio Ferretti (Partito Democratico)

Vice presidenti: Bintou Mia Diop (Partito Democratico); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

Altri componenti: Giulia Guarnieri, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Carlo Ghiozzi (Lega); Aurora Trotta (Livorno Popolare)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (Partito Democratico)

Quinta Commissione – Politiche sociali

Presidente: Cristina Lucetti (Partito Democratico)

Vice presidenti: Giulia Aringhieri (Partito Democratico); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia)

Altri componenti: Enrico Bianchi, Andrea Benassi (Partito Democratico); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Francesco Belaise (Movimento 5 Stelle); Aurora Trotta (Livorno Popolare)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Carlo Ghiozzi (Lega); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (Partito Democratico); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)

Sesta Commissione – Vivibilità urbana

Presidente: Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Vice presidenti: Piero Tomei (Partito Democratico); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)

Altri componenti: Eleonora Agostinelli, Francesca Cecchi (Partito Democratico); Arianna Terreni (Livorno Civica); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Carlo Ghiozzi (Lega); Aurora Trotta (Livorno Popolare)

Capigruppo non votanti: Giovanni La Sala (Lista Civica); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

Settima Commissione – Cultura, Turismo e Sport

Presidente: Arianna Terreni (Livorno Civica)

Vice presidenti: Lorenzo Midili (Partito Democratico); Francesco Belaise (Movimento 5 Stelle)

Altri componenti: Bintou Mia Diop, Eleonora Agostinelli, Andrea Benassi, Francesca Cecchi, Giulia Arinchieri (Partito Democratico); Francesca Ricci (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Carlo Ghiozzi (Lega)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Aurora Trotta (Livorno Popolare); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (Partito Democratico); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)

Ottava Commissione: Diritti, Pari Opportunità, Differenze di Genere

Presidente: Francesca Cecchi (partito Democratico)

Vice presidenti:

Altri componenti: Bintou Mia Diop, Giulia Guarnieri, Eleonora Agostinelli, Cristina Lucetti, Irene Sassetti, Giulia Aringhieri (Partito Democratico); Arianna Terreni, Francesca Ricci (Livorno Civica); Michela Castellani (Protagonisti per la Città); Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Marcello Amadio (Fratelli d’Italia); Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle); Aurora Trotta (Livorno Popolare); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Capigruppo consiliari con diritto di voto: Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Carlo Ghiozzi (Lega); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno)

Capigruppo non votanti: Piero Tomei (Partito Democratico); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle)