4 Febbraio 2026

Compagnia Carabinieri di Piombino: primi riscontri tecnici dopo le segnalazioni della Segreteria Provinciale UNARMA Livorno

Piombino (Livorno) 4 febbraio 2026

Il personale tecnico della Provincia di Livorno ha effettuato un rilievo geometrico completo dell’edificio che ospita la Compagnia Carabinieri di Piombino, avvalendosi dell’utilizzo di laser scanner 3D, strumento avanzato e finalizzato alla mappatura dettagliata degli ambienti.

Si tratta di un primo, concreto riscontro tecnico che lascia intendere come la situazione, da tempo segnalata dalla Segreteria Regionale UNARMA Toscana, stia finalmente registrando un’accelerazione significativa.

Come Associazione Sindacale dei Carabinieri, accogliamo con favore questo intervento, ritenendolo il frutto di un lavoro costante e responsabile portato avanti nel tempo attraverso continui contatti con gli enti preposti, dapprima con il Prefetto, e anche grazie all’interessamento e alla sensibilità dimostrata dal Comandante della Legione CC Toscana, Gen. B. Pierluigi Solazzo.

Le gravi criticità strutturali emerse nei mesi scorsi, più volte rappresentate da UNARMA, hanno imposto l’adozione di misure di sicurezza straordinarie. In questo contesto, l’avvio di rilievi tecnici approfonditi rappresenta un passaggio fondamentale per giungere a una valutazione oggettiva dello stato dell’edificio e, auspicabilmente, all’individuazione di soluzioni definitive, superando la logica degli interventi tampone.

UNARMA Toscana continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni competenti, con l’obiettivo di garantire ai Carabinieri di Piombino condizioni di lavoro sicure, dignitose e coerenti con il ruolo fondamentale che quotidianamente svolgono a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.