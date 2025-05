Home

Compie 101 anni nonno Luciano Nencioni, è stato direttore dell’azienda del gas e dell’acqua

26 Maggio 2025

Ha superato anche il traguardo dei 101 anni nonno Luciano Nencioni, nato a Lucca il 26 maggio 1924, ma livornese a tutti gli effetti visto che abita a Livorno da quando aveva 9 anni.

Luciano gode di buona autonomia e anche quest’anno ha allestito personalmente la festa a casa sua, per passare una bella giornata insieme alla famiglia, che oltre ai due figli comprende sei nipoti e tre bisnipoti. A loro, e al lavoro, ha dedicato tutta la sua vita. Per tantissimi anni è stato direttore tecnico dell’attuale ASA, azienda che Luciano ha accompagnato in tutti i passaggi societari, prima Italgas con la sola gestione del gas, poi Amag, quindi Asem con il conferimento della rete idrica, infine ASA, cercando di portarla sempre a livelli tecnologici d’avanguardia.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Luciano una scatola di dolci con gli auguri della città.