10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 2026 Compie 102 anni nonna Ofelia Mugno, vedova Di Rosa

Ofelia è nata l’11 gennaio 1924 a Teggiano, una bella cittadina del Cilento. Dopo essere rimasta vedova, una ventina di anni fa, ha lasciato la Campania per trasferirsi a Livorno, dove già abitava la figlia. Ha anche un figlio maschio e tre nipoti.

Ofelia ama i profumi e la buona cucina mediterranea, è stata appassionata viaggiatrice, sempre pronta a raccontare storie della sua vita e della sua terra d’origine, e a prendersi cura di tutti i suoi cari. Generosa e instancabile, il segreto della sua longevità sta forse nel suo essere tranquilla e dolcissima, affrontando la vita con energia e fede senza mai lamentarsi, guardando sempre avanti.

“Per tutta la famiglia – questo il pensiero che le dedicano i parenti – sei il simbolo vivente che ogni giorno può essere rischiarato da una risata o una canzone. Sei unica per la tua capacità di donare amore e di apprezzare ogni attimo che la vita ti ha offerto”.