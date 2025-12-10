Home

10 Dicembre 2025

Livorno 10 dicembre 2025 Compie cento anni la professoressa Zita Falleni

Questo è anche l’ultimo giorno alla guida della sua automobile

Compie cento anni la prof.ssa Zita Falleni, ex insegnante delle medie che ha formato tante generazioni di studenti livornesi.

Oltre all’insegnamento, Zita si è dedicata alla solidarietà, in particolare a favore delle missioni.

Sempre in prima linea all’Ufficio Missionario Diocesano, ha portato a Livorno tante iniziative delle Pontificie Opere Missionarie, che hanno consentito, per esempio, a tanti studenti e studentesse africane di venire a studiare all’Università di Pisa medicina e scienze infermieristiche, per poi ritornare nei loro paesi arricchiti di nuove professionalità. Del resto Zita era la cognata del dott. Lido Rossi, il medico missionario laico che negli ani ’50 decise di partire con la moglie Elena Falleni per lo Swaziland per prestare la sua opera ospedaliera tra i più poveri, trovando la morte a soli 30 anni a causa di una malattia contratta sul posto.

Sempre attenta a quanto accadeva nella comunità cittadina, Zita ha anche apportato importanti contributi alla ricerca storica, per esempio con lo studio “Il Magistrato di Carità a Livorno nei secoli XVII e XVIII. Un Organismo pubblico per la beneficenza”, edito nel 1953 e poi riproposto più volte da prestigiose pubblicazioni livornesi.

Zita, che è un’anziana vivace e lucidissima, festeggerà questo importante compleanno con i tre nipoti Luigi, Francesco e Giorgio. Questo è anche l’ultimo giorno alla guida della sua automobile: la patente le scade infatti nel giorno del suo centesimo compleanno e lei ha deciso di non rinnovarla.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.