Compleanno di Rosignano Solvay, tre giorni di divertimento: fuochi pirotecnici, musica, cibo e birra

16 Agosto 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 16 agosto 2023 – Compleanno di Rosignano Solvay, tre giorni di divertimento: fuochi pirotecnici, musica, cibo e birra

E’ giunto alla 9^ edizione il “Compleanno di Rosignano Solvay”; la manifestazione organizzata dalla Proloco Io Amo Rosignano Solvay con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Si svolgerà il 18, 19 e 20 agosto sul Lungomare Monte alla Rena e presso la terrazza di Piazza delle 4 Repubbliche Marinare.

Tre giorni all’insegna del divertimento con la Festa della Birra, il punto ristoro aperto dalle ore 19. 00 con piatti di terra e mare, artisti di strada, truccabimbi, mercatini dell’artigianato e la domenica un laboratorio di aquiloni.

Non mancheranno le sorprese e la buona musica:

venerdì 18 il palco ospiterà Mondoliga (Tributo a Ligabue), sabato 19 Queen At The Races – Tribute Band , mentre domenica 20 sarà la volta di Gabriella Azzarà (voce di Radio Incontro) con musica anni 80’e 90’ e alle ore 22:45 tutti gli occhi rivolti al cielo per lo spettacolo pirotecnico.

In occasione del “Compleanno di Rosignano Solvay” gli uffici comunali hanno concordato con Tirrenica Mobilità, che gestisce il servizio, una variazione della navetta gratuita serale LINEA 2, in modo da estendere il percorso fino a lungomare di Rosignano Solvay, collegando Piazza delle 4 Repubbliche Marinare con il parcheggio in zona COOP e quello delle Spianate a Castiglioncello. La navetta sarà attiva dalle 20:00 alle 24:00, con il percorso in allegato.

Percorso LINEA 2 nei giorni 18, 19 e 20 agosto 2023 per il “Compleanno di Rosignano Solvay”

