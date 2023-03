Home

Completamento Lotto Zero, il sindaco Donati scrive a Potenti, Tenerini e Simiani

10 Marzo 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 10 marzo 2023

Il Sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati scrive ai nuovi Parlamentari insediati con la nuova Legislatura per rinnovare la richiesta della realizzazione del cosiddetto Lotto Zero, anche in virtù dei lavori che Anas sta svolgendo in questo periodo sulla tratta del Romito

La lettera indirizzata al Senatore Manfredi Potenti e agli Onorevoli Chiara Tenerini e Marco Simiani

Con la presente sono ad inviare una mozione approvata in data 2 marzo 2021 dal Consiglio Comunale di Rosignano relativa alla necessità di realizzare il c.d. Lotto Zero.

Si tratta, come certamente a Voi noto, del completamento del percorso della S.S. 1 Aurelia, nel tratto tra la Loc. Maroccone, nel Comune di Livorno, e la Loc. Chioma, al confine con il Comune di Rosignano Marittimo.

Ad oggi il percorso della SS 1 Aurelia nel tratto tra Chioma e Maroccone scorre nel vecchio tracciato a due corsie, attraversa l’abitato di Quercianella e prosegue lungo la costa con problematiche, specialmente nel periodo estivo ed in occasione di lavori di manutenzione del

fondo stradale e delle infrastrutture relative, di traffico (anche pesante) che interferisce con il contesto turistico in questione. Ciò crea rallentamenti, pericolo di incidenti, difficoltà nei collegamenti tra il resto della provincia ed il capoluogo, in cui sono allocati i vari servizi di riferimento provinciale, compresi quelli sanitari ed istituzionali.

Per le necessità di cui sopra, rimane di difficile utilizzo il tracciato autostradale A12 nel tratto Rosignano-Livorno, non utile per il traffico locale e comunque sottoposto ad un pedaggio particolarmente oneroso.

Il completamento del tratto, già peraltro previsto originariamente, porterebbe notevoli benefici in termini di scorrimento e di collegamento organico del territorio provinciale.

