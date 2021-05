Home

Completata la vaccinazione in Capraia (Livorno), l’isola è adesso “Covid Free”

29 Maggio 2021

Livorno 29 maggio 2021

Con la somministrazione di venerdì 28 maggio, delle seconde dosi di vaccino; l’Isola di Capraia è definitivamente libera dal contagio da Coronavirus.

Diventa di fatto tra le le prime isole italiane Covid-free.

Il completamento della vaccinazione sulla popolazione residente ha riguardato 149 cittadini

Grazie alla disponibilità di medici e infermieri della Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con i sanitari della Marina Militare è stato portato a termine in una sola giornata.

Cinzia Porrà direttore della Zona Livornese spiega:

“La somministrazione nelle varie sedute è stata eseguita utilizzando Pfizer, AstraZeneca e Janssen seguendo i criteri di individuazione utilizzati per tutto il resto del territorio e ribadendo il principio in base al quale tutti i cittadini, ovunque residenti, devono avere uguale diritto alla prestazione.

In particolare oggi sono stati somministrati 144 seconde dosi Pfizer e 5 vaccini monodose Janssen”.

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani:

“Grazie a tutto il nostro personale amministrativo e sanitario, che ha seguito in prima persona il progetto Capraia

Grazie per la grande disponibilità e professionalità dimostrata anche in questa occasione.

Ma grazie anche al sindaco di Capraia, Maria Ida Bessi, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione complessiva della campagna vaccinale; al Ministero della Difesa e in particolare alla Marina Militare, intervenuta sotto il comando della struttura commissariale nell’ambito della Operazione EOS, per il supporto logistico e non solo”.

