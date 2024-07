Home

8 Luglio 2024

Completato il restyling di piazza Colonnella

Livorno, 8 luglio 2024 – Completato il restyling di piazza Colonnella

Taglio del nastro, lunedì 8 luglio per la rinnovata piazza Colonnella (divisa come noto nelle due piazzette al cui centro sorgono le due fontane del Tacca), interessata da un completo restyling che rappresenta la prima quota parte dei lavori su via Grande.

I lavori sono stati affidati a Ipostudio Architetti S.r.l. e all’Arch. Giampiero Germino.

La Direzione dei Lavori è stata affidata all’Arch. Panfilo Cionci di Ipostudio Srl.

Intervenuti all’inaugurazione insieme al sindaco Luca Salvetti gli assessori Silvia Viviani (Urbanistica e Interventi strategici pubblici) e Federico Mirabelli (Lavori Pubblici)

Le opere effettuate sono state: demolizione del piano esistente, sostituzione delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche con introduzione di nuove canaline di raccolta dell’acqua, sostituzione chiusini dei pozzetti, realizzazione di nuovi massetti per portare la quota finale al piano dei loggiati, posa di nuova pavimentazione con pietra extra dura e travertino e cordoli perimetrali.

I lavori della piazza Colonnella sono cominciati a fine marzo e sono terminati il 24 giugno.

L’importo dei lavori per la realizzazione della Piazza della Colonnella ammontano a circa 250 mila euro.

“Le due piazzette sono state fatte veramente molto bene, basta confrontare com’erano precedentemente – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – oltre alla nuova pavimentazione sono state tolte le barriere architettoniche, restaurate e rimesse in funzione le fontane, quindi un bel vedere.

Faremo in modo che gli scooter vengano parcheggiasti da un’altra parte in modo da rendere completamente vivibile la piazza e completarla con un po’ di verde.

Oltre a questo ci sono altre due parti di via Grande con i lavori iniziati, ovvero la zona in prossimità della farmacia comunale dove è stato fatto il massetto dove verranno collocate le nuove mattonelle di palladiana e poi i nuovi attraversamenti dove verranno i nomi dei personaggi livornesi”.

L’intervento del sindaco Salvetti “ai nostri microfoni”

“Felice di avere ricreato e riassegnato questo spazio urbano – ha dichiarato l’assessora Silvia Viviani – ci impegneremo per la loro manutenzione nel tempo ma è importante che anche i cittadini ne abbiano cura, e mi riferisco anche alle fontane che oggi dopo il restauro appaiono splendenti in questa piazza ritrovata”.

“Davvero molto belle queste nuove piazzette che rappresentano l’ingresso dal mare, dal porto, alla nuova via Grande, un ingresso degno della città che immaginiamo per il futuro. Ora ci saranno da gestire le esigenze del cantiere mobile in via Grande con le esigenze di chi ci lavora e chi ci abita e siamo pronti a fare la nostra parte”.

