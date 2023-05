Home

Basket

15 Maggio 2023

Livorno 15 maggio 2023 – Comportamenti violenti di alcuni tifosi, Libertas punita con la squalifica del campo per tre gare

Ecco i provvedimenti disciplinari inflitti alla squadra labronica dopo Gara 1 Libertas Livorno 1947- Rima Desio IBERTAS LIVORNO 1947 (71-86) svoltasi domenica 14/05/2023

ammenda di Euro 187.00 per comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all’interno del campo di gioco con specifiche mansioni, in particolare gli addetti alle statistiche a bordo campo offendevano gli arbitri [art. 38,11 RG rec]

squalifica campo di gioco per 3 gare perchè, a fine gara, dopo che un gruppo di tifosi locali aveva ostacolato l’ingresso degli arbitri nel tunnel degli spogliatoi sferrando calci e pugni allo stesso, un tifoso, mentre gli arbitri vi transitavano, abbatteva il tunnel e con un calcio colpiva il secondo arbitro senza conseguenze.

Inoltre, a fine gara un tifoso locale entrava in campo e con atteggiamento minaccioso si dirigeva verso i giocatori avversari cercando di inseguirli negli spogliatoi, veniva poi fermato dagli addetti alla sicurezza [art. 29,3B RG rec. art. 29,4A RG rec. art. 30,2 RG]

