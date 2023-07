Home

Provincia

Compra auto con falso bonifico poi minaccia il venditore.

Provincia

20 Luglio 2023

Compra auto con falso bonifico poi minaccia il venditore.

Piombino (Livorno) 20 luglio 2023

I Carabinieri della Stazione di Piombino, a conclusione di un’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne originario dell’est europeo residente nel milanese.

L’uomo aveva preso contatti con il titolare di una concessionaria di Piombino e si era dichiarato interessato all’acquisto di un’Audi A4 che, a suo dire, gli era stata segnalata da un amico trovatosi a passare in zona.

Dopo gli accordi telefonici, il presunto acquirente avrebbe dovuto versare al venditore il prezzo pattuito, 3.500 euro, tramite bonifico bancario, di cui gli ha inviato la ricevuta, poi rivelatasi falsificata, tramite messaggistica istantanea. Il venditore, persuaso di aver concluso un ottimo affare, si è recato nel nord Italia per incontrare personalmente l’acquirente e consegnargli l’auto.

Rientrato a Piombino, si è però accorto che il bonifico per la vendita dell’auto non risultava ancora accreditato e ha deciso di ricontattare la controparte per chiedere spiegazioni non riuscendo nell’intento poiché il presunto acquirente si è reso irreperibile e lo ha “bloccato”. Fiutato il raggiro, lo ha contattato tramite altri canali social esternandogli l’intenzione di denunciarlo se non avesse versato il denaro dovuto. Per tutta risposta, il presunto truffatore lo ha minacciato.

All’esito degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato il 46enne che dovrà rispondere di truffa e minacce.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin