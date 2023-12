Home

Cronaca

Compra frigorifero online, truffata per 1350 euro

Cronaca

16 Dicembre 2023

Compra frigorifero online, truffata per 1350 euro

Livorno 16 dicembre 2023 – Compra frigorifero online, truffata per 1350 euro

Truffe on line, gli agenti del Commissariato di PS di Cecina denuncia 2 persone ( cittadino italiano e cittadina rumena) per truffa in concorso

Nel mese di ottobre presso gli uffici del Commissariato di Cecina, una signora presentava denuncia in merito ad una truffa on line di cui era stata vittima

La signora infatti aveva tentato l’acquisto di un frigorifero, di una nota marca, per un costo di euro 1349,00 procedendo al pagamento del prezzo, tramite homebanking, ma la merce non le veniva mai consegnata .

La donna provava ad annullare il proprio ordine, ma lo storno del pagamento ed il conseguente rimborso non andavano a buon fine.

Le indagini effettuate portavano gli inquirenti all’individuazione di una ditta, infatti il pagamento in questione era pervenuto a favore di un’impresa, di cui una cittadina rumena risultava essere la titolare, mentre l’utenza telefonica utilizzata per i contatti di carattere amministrativo risulta essere intestata al cittadino italiano.

Entrambi venivano cosi denunciati a p.l. per truffa in concorso.

A carico di entrambi risultano precedenti per truffa in concorso effettuate con le medesime modalità

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin