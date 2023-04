Home

Cronaca

Compra oppiacei in farmacia con ricette false, denunciato un 60enne

Cronaca

29 Aprile 2023

Compra oppiacei in farmacia con ricette false, denunciato un 60enne

Livorno 29 aprile 2023

Un’altra brillante intuizione ha condotto i militari del Reparto specializzato dell’Arma all’individuazione del presunto autore di vari reati in danno del SSN. Si tratta di un 60enne residente a Livorno, che adesso dovrà rispondere all’AG di vari reati.

Dopo l’acquisizione di testimonianze e documenti, nonché l’estrazione di filmati e, infine, anche con servizi di osservazione e pedinamento, gli investigatori hanno individuato nell’indagato il presunto autore della falsificazione di alcune ricette mediche “in bianco”. Queste ultime, sulla cui illecita provenienza sono ancora in corso accertamenti, avrebbero recato in calce il timbro e la firma di un medico specialista in neurochirurgia in servizio presso l’azienda ospedaliero universitaria pisana di “Cisanello”.

Le ricette sarebbero servite per ottenere l’erogazione presso una farmacia del capoluogo labronico di alcuni farmaci per i quali la legge impone la presentazione di ricetta medica. Nella fattispecie, un medicinale contenente un’associazione di farmaci contro il dolore di cui uno, l’“ossicodone”, appartenente alla classe degli oppioidi, ha un’efficacia paragonata a quella dei più comuni stupefacenti e quindi a rischio di abuso. Gli ulteriori accertamenti hanno poi permesso di recuperare, presso l’abitazione dell’uomo, il timbro del dottore pisano e un ricettario bianco recante timbro e firma del predetto specialista. L’indagine ha consentito di recuperare anche altre 18 ricette bianche presentate tra i mesi gennaio e marzo uu.ss. in una farmacia di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin