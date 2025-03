Livorno 6 marzo 2025 Compra sigarette con carta rubata: identificato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, un uomo di origini siciliane oltre la cinquantina, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe entrato in possesso di un bancomat di provenienza illecita e lo avrebbe utilizzato per acquistare sigarette in una tabaccheria, premunendosi di effettuare ben sei transazioni di vario importo, in modalità “contactless”, in modo tale da non dover utilizzare il codice pin, di cui tre sarebbero andate a buon fine.

A farne le spese è stato un livornese che solo qualche giorno fa aveva subito il furto sulla propria auto del bancomat ed altri documenti; costui aveva quindi sporto denuncia ma, prima che avesse avuto il tempo di bloccare il bancomat, qualcuno lo aveva già illecitamente utilizzato.

I militari del Comando Stazione, avviate le indagini, grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’esame delle tracce video registrate dai circuiti di videosorveglianza dell’area di interesse, sono da prima riusciti a dare un volto all’utilizzatore della carta per poi identificarlo compiutamente.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.