Compra un motore online ma viene truffato, denunciato 50enne già noti per episodi simili

15 Dicembre 2025

Cecina (Livorno) 15 dicembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Cecina a conclusione di un’indagine, hanno identificato e denunciato il presunto autore di un raggiro ai danni di un 60enne, indotto ad acquistare un motore su un sito internet apparentemente affidabile.

L’uomo, attirato dalla convenienza del prezzo richiesto, ha contattato il sedicente venditore. Vistosi arrivare un contratto di acquisto apparentemente in regola, ha effettuato un bonifico di circa 700 euro verso l’iban indicato nel documento.

Persuaso della genuinità dell’affare e della serietà del venditore, l’uomo ha atteso, invano, l’arrivo dell’oggetto. Non riuscendo più a contattare l’interlocutore per avere delucidazioni in merito al ritardo, la vittima ha realizzato di essere stata truffata e ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri di Cecina che hanno avviato le indagini. Seguendo anche il flusso del denaro ed incrociando tutti gli elementi raccolti, sono risaliti all’identità di un 50enne di origini campane, già noto per episodi simili, che è stato denunciato all’AG di Livorno per truffa.

Il consiglio dell’Arma è di diffidare sempre di prezzi troppo allettanti e di strumenti di pagamento che rendono complesso il recupero del denaro eventualmente versato, in particolare per acquisti a distanza/tramite web con soggetti sconosciuti.