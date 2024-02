Home

Politica

Comunali 2024, “Azione” scioglie la riserva e appoggia il candidato Guarducci

Politica

20 Febbraio 2024

Comunali 2024, “Azione” scioglie la riserva e appoggia il candidato Guarducci

Sabato prossimo l'ufficializzazione alla Bottega del Caffé (ore 10.30)

Livorno, 20 febbraio 2024 – Comunali 2024, “Azione” scioglie la riserva e appoggia il candidato Guarducci

Dopo i cauti endorsement avvenuti in sede di presentazione ufficiale, Azione scioglie la riserva e appoggia il candidato Guarducci.

Guarducci, giornalista in pensione, si presenterà alle Comunali di giugno con la sua lista civica “Livorno Torna Grande”. Il suo nome è ufficialmente sostenuto dai partitidi centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega).

“La coalizione è praticamente definita – ha reso noto Guarducci – anche se non escludo ulteriori possibili allargamenti, visto che ci sono movimenti politici interessati al nostro progetto di rinnovamento per la città e che stanno decidendo in questi giorni su come posizionarsi nel quadro politico livornese”.

“Fondamentale – prosegue la nota ufficiale – sarà la piena condivisione del programma che adesso stiamo mettendo a punto con tutti i partiti della coalizione: l’appoggio con Azione conferma che nelle scelte che andremo a fare non ci sarà spazio per logiche dogmatiche o pregiudizi ideologici“.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin