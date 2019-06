Comune, altri 4 servizi anagrafici disponibili anche con prenotazione

Cronaca

21 giugno 2019

Orari e sportelli dedicati consentono ai cittadini di presentare la documentazione saltando la fila

Livorno, 21 giugno 2019 – Da questa settimana, nell’ambito delle misure organizzative del Comune di Livorno finalizzate al miglioramento dei servizi al cittadino, si è arricchita l’offerta dei servizi anagrafici con prenotazione.

Presso gli sportelli del Salone Anagrafe di piazza del Municipio 50 (“Comune Nuovo” piano terra) è infatti possibile recarsi anche su appuntamento (saltando quindi la fila) per le operazioni relative a ulteriori 4 procedimenti anagrafici:

1) le convivenze di fatto, registrate in anagrafe con o senza contratto di convivenza, ai sensi della Legge 76/2016 (“legge Cirinnà”) ;

2) le segnalazioni di variazione anagrafica da parte di soggetti terzi, vale a dire le richieste di apertura d ella procedura di cancellazione per irreperibilità su istanza di privati;

3) le informazioni per la pre-iscrizione all’AIRE;

4) le dichiarazioni d e i cittadini stranieri per trasferimento di residenza all’estero.

Modalità e o rari

La prenotazione pot rà essere fatta online sul sito internet del Comune di Livorno tramite lo Sportello del Cittadino

https://cittadino. comune.livorno.it > Anagrafe e Stato Civile > Prenotazione servizi anagrafici.

Per i 4 nuovi servizi svolti anche su prenotazione è possibile fissare un appuntamento in quest e fasce or ari e :

segnalazioni di variazione anagrafica: lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11;

cittadini stranieri per trasferimento di residenza all’estero: il martedì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 17;

i nformazioni per l’iscrizione all’AIRE: il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11;

convivenze di fatto: il giovedì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 17.

Gli sportelli del Salone Anagrafe dedicati sono:

lo sportello 8 per le segnalazioni variazioni anagrafiche e per le informazione per l’iscrizione all’AIRE;

lo sportello 9 per le dichiarazioni di istituzione/cessazione convivenze di fatto e per i trasferimenti all’estero

Presentazione senza appuntamento

Per i cittadini rimane valida la possibilità di usufruire di questi servizi anagrafici senza appuntamento, presentando i moduli di dichiarazione secondo le modalità tradizionali :

– direttamente allo sportello dell’Anagrafe di p iazza del Municipio n. 50, senza appuntamento, negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio (escluso il mese di agosto) dalle 15.30 alle 17.30;

– tramite posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.livorno.it

– per fax al numero 0586 518056;

– tramite raccomandata indirizzata a Comune di Livorno – Ufficio Archivio Protocollo – Piazza del Municipio 1- 57123 Livorno.

Per le informazioni di dettaglio su questi procedimenti anagrafici e sulla documentazione necessaria, consultare il sito del Comune di Livorno, in particolare la sezione Modulistica (www.comune.livorno.it sezione Accesso veloce).