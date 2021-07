Home

Provincia

Collesalvetti

Comune di Collesalvetti: on line il nuovo sito istituzionale

Collesalvetti

1 Luglio 2021

Comune di Collesalvetti: on line il nuovo sito istituzionale

Collesalvetti (Livorno) 1 luglio 2021

A partire dalle ore 12.00 di oggii, Giovedì 1 Luglio, sarà on line il nuovo sito istituzionale del Comune di Collesalvetti.

Il sito, che conserva il precedente indirizzo web (www.comune.collesalvetti.li.i t), si propone con una veste grafica rinnovata ed è pienamente conforme alle Linee Guida sull’Accessibilità degli Strumenti Informatici e alle Linee Guida per il design dei servizi web della Pubblica Amministrazione definite da AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale.

Un ambiente di navigazione moderno, un approccio innovativo al design e una riorganizzazione dei contenuti: sono queste le caratteristiche principali del portale a disposizione dei cittadini e che permetterà, attraverso una grafica semplice, una miglior reperibilità delle informazioni.

Non solo, nei prossimi giorni, seguirà l’attività di adeguamento progressivo della modulistica e di tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dall’Ente a seguito dell’approvazione del manuale d’identità visiva e del restyling grafico dello Stemma del Comune di Collesalvetti.

“Il processo di digitalizzazione che ha coinvolto gli Enti – ha spiegato il Sindaco Adelio Antolini – ha avuto una spinta ancora più forte a seguito dell’emergenza Covid, dell’obbligo del distanziamento e della conseguente necessità di offrire ai cittadini tutta una serie di servizi on line.

Così, abbiamo avviato la ricerca di un software informativo integrato che coinvolgesse in modo lineare e trasversale tutti i servizi dell’ente, in modo che, attraverso un portale dedicato al cittadino, fossero in grado di offrire informazioni e modulistica ai propri utenti.

E, proprio nell’ottica della digitalizzazione, la cui conclusione è prevista nel mese di ottobre, si è rivelata la necessità di rivedere il nostro stemma con l’obiettivo di dotare l’Ente di idonea immagine in formato digitale.

Un’immagine che non ne compromette l’integrità e la riconducibilità e che mantiene la continuità con gli elementi storico-iconografici che lo caratterizzano, talvolta anche ripristinandoli”.

“L’evoluzione digitale – ha spiegato Punto e Virgola Creative, lo studio grafico che si è occupato del restyling dello Stemma- ci porta sempre di più ad essere smart, veloci, chiari, senza eccessi: caratteristiche fondamentali per una comunicazione precisa e diretta.

Così, siamo intervenuti ricercando linee morbide e semplici per una migliore lettura, un design moderno ed elegante capace di mantenere l’importanza che un marchio istituzionale deve comunicare”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin