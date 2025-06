Home

24 Giugno 2025

Comune di Livorno, Parco del Mulino, Bagni Lido e Crossover, insieme per l’inclusione

Livorno 24 giugno 2025

Il Consorzio Crossover darà il proprio contributo all’attivazione di un inserimento socio-terapeutico per Giacomo, giovane con disabilità, presso i Bagni Lido di Livorno. L’iniziativa nasce dalla collaborazione e con il centro per impiego- collocamento mirato, grazie a una convenzione stipulata tra il Comune di Livorno – Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie – e la società Lido.SAS, nell’ambito della Legge Regionale 41/2005, con il supporto operativo del Parco del Mulino / AIPD.

L’inserimento, che rientra in un Progetto di Vita (PdV) redatto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM-D), prevede la presenza di Giacomo per quattro mattine a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13) presso la sede dei Bagni Lido, dove sarà impegnato in attività di segreteria e accoglienza in affiancamento al personale. Il percorso, della durata iniziale di quattro mesi (da giugno a settembre 2025), sarà supervisionato dalla dott.ssa Ilaria Ferrari dell’Ufficio Handicap del Comune di Livorno, in collaborazione con i referenti Del SIL (servizio integrazione a lavoro) Silvia Monaci, Marco Paoletti, Luca di Rocca dell’AIPD Associazione Italiana persone down di Livorno.

Crossover, attraverso un contributo economico diretto, ha scelto di sostenere concretamente l’iniziativa (aiuto all’inserimento ed al tutoraggio) ritenendola perfettamente coerente con la propria missione: favorire il dialogo tra pubblico e privato, promuovere reti d’impresa attive e restituire al territorio valore condiviso in ambito sociale, sportivo, culturale ed economico.Un progetto che unisce sensibilità sociale, responsabilità d’impresa e spirito di rete, e che rappresenta un esempio concreto di quella triangolazione virtuosa che rende il Consorzio Crossover un modello di riferimento per un nuovo modo di fare impresa: collaborativo, aperto e attento alle persone.

Un anno di relazioni, crescita e impatto sul territorio

Il Consorzio Crossover compie un anno, e in soli dodici mesi ha saputo trasformare un’idea in un progetto strutturato e riconosciuto, capace di generare valore imprenditoriale e sociale. Sono nati i Crossmatch, incontri periodici tra aziende che facilitano relazioni, scambi e sinergie concrete. Si è parlato di formazione, leadership, sostenibilità, inclusione e innovazione, con ospiti e partner sempre diversi, in contesti aperti e stimolanti.

Nello stesso periodo, il raggio d’azione del Consorzio si è velocemente espanso: da Livorno verso l’intera provincia e oltre, coinvolgendo imprenditori e realtà aziendali provenienti da contesti extra- locali. Una crescita costante che dimostra come il modello proposto sia solido e replicabile.Il Consorzio ha partecipato alla Biennale del Mare e dell’Acqua di Livorno, sostenuto eventi sportivi e benefici come Vivicittà, Pugni Amaranto, Pro Livorno Sorgenti e la Pielle Livorno. È stato al fianco di campagne per i diritti come “Cambiamo Musica” al Teatro Goldoni e ha stretto collaborazioni con realtà imprenditoriali dentro e fuori Livorno.

Crossover festeggerà il suo primo anno di attività l’8 luglio con una serata conviviale ai Bagni Vittorio Emanuele (BVE) al Calambrone, realtà con cui è nata una collaborazione attiva. Sarà un’occasione per riunire soci, sostenitori e imprenditori, condividere i risultati raggiunti e guardare insieme ai progetti futuri.

Fare rete per crescere, insieme

Crossover nasce per favorire il business tra imprese, costruire relazioni di valore, sviluppare progettualità comuni e proporsi in modo strutturato per affrontare opportunità complesse – come bandi e appalti – spesso irraggiungibili dal singolo. Il tutto con un obiettivo ben preciso: generare benefici tangibili per il territorio in ambito economico, sportivo, sociale e culturale.

Un invito aperto agli imprenditori

Il Consorzio continua a crescere e punta con determinazione a diventare un riferimento per chi crede che il futuro dell’imprenditoria passi dalla condivisione, dalla rete e da un impatto positivo sul territorio. Gli imprenditori interessati sono invitati a conoscere da vicino le attività di Crossover e a farne parte: perché crescere insieme, oggi, è una scelta strategica oltre che etica.

